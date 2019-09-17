ВЭБ подтягивает китайские деньги

ВЭБ.РФ заключил соглашение о привлечении у China Development Bank $1,7 млрд, которые госкорпорация направит на финансирование строительства метанольного завода в Находке. Кроме того, ВЭБ по той же схеме уже получил фондирование на 3 млрд юаней (около $420 млн) для строительства нефтяных и газовых танкеров на верфи «Звезда».

ВЭБ.РФ и государственный China Development Bank (CDB) договорились о привлечении средств для финансирования проекта по строительству «Находкинского завода минеральных удобрений» (НЗМУ). Соглашение было подписано в рамках встречи премьеров двух стран Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна. Проект завода в Находке финансируется синдикатом ВЭБ.РФ и ВТБ на $2,5 млрд. В рамках соглашения CDB выдаст ВЭБ.РФ кредит на 12 млрд юаней, которые госкорпорация направит на финансирование проекта в Находке.

«В рамках встречи лидеров правительств подписано соглашение с Государственным банком развития Китая по финансированию нашего проекта — "Находкинский завод минеральных удобрений" — в размере 12 млрд юаней (около $1,7 млрд.— “Ъ”)»,— заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов (цитата по «Интерфаксу»).

НЗМУ — проект Артема Оболенского, партнера Аркадия Ротенберга. Предполагается ввод в 2022 году мощностей на 1,8 млн тонн метанола, к 2024 году — на 1,8 млн тонн карбамида. Общая стоимость проекта оценивалась в $6,3 млрд.

Игорь Шувалов, которого цитирует агентство «Синьхуа», заявил также, что CDB предоставил ВЭБ.РФ 3 млрд юаней на строительство танкеров на верфи «Звезда». «Речь идет о строительстве судов ледового класса на верфи "Звезда" — двух танкеров класса Aframax, трех танкеров дедвейтом по 51 тыс. тонн, 15 танкеров-газовозов»,— сказал он. В конце августа набсовет ВЭБа одобрил предоставление $5 млрд на строительство 15 газовозов для «Арктик СПГ-2».

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