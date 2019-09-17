Бизнес оставляет Бадаевский завод

Бадаевский завод начали расселять. С владельцами модных заведений разрывают договоры аренды, некоторым отключили свет и воду. Помещения требует освободить девелопер Capital Group, который собирается построить на территории завода «парящий в воздухе» жилой комплекс. Сама компания утверждает, что действует законно. Но арендаторам, которые вложили в бизнес десятки миллионов рублей, не удается с ним договориться. Почему бизнес на Бадаевском оказался в таком положении? Рассказывает Иван Корякин.

Понедельник у арендаторов Бадаевского начался с отключения электричества. Так им в очередной раз намекнули: помещения пора освобождать. Там ведь скоро «дом на ножках» будут строить — «вызывающий, но интересный» проект, как его называл Сергей Собянин,. О грядущем выселении арендаторов предупредили еще летом. Обидно, но выход один — на улицу. Но уж слишком много нюансов.

Договоры, которые сейчас пытается расторгнуть управляющая Бадаевским заводом компания, заключались с 2015 по 2018 годы. Что представлял собой завод четыре года назад? Практически ничего, за исключением сырых подвалов и мусора, говорит один из арендаторов Оксана Сколотина: «Для того, чтобы приступить к строительству, было вывезено 149 20-тонных контейнеров мусора. Стоимость одного контейнера — 20 тыс. руб. Восстановлены все стены, сделаны усиления, окна. И сейчас это полноценное здание с канализацией, с горячей и холодной водой, с кондиционированной системой вентиляции. До дизайна проекта нами было потрачено 37 млн руб.»

Поэтому открытие бизнеса на Бадаевском само по себе было амбициозным предприятием. Но и проект «парящих домов» не появился из воздуха — о нем стало известно полтора года назад. Однако с тех пор арендаторов стало больше — их обнадеживал охранный статус заводских корпусов. Да и сам арендодатель уверял, что строительство не затронет бизнес. Но в один момент части зданий XIX века просто перестали быть объектами культурного наследия, говорит координатор «Архнадзора» Игорь Шихов: «Там границы проходят буквально по помещениям.

Южная часть причисляется к памятникам, а северная часть — нет.





Причеминтересно, что выводятся из охранной зоны как раз те части, на которых планируется застройка Capital Group».

Замечания, как пишет “Ъ”, чиновники отвергали, соглашаясь с актом экспертизы. А Мосгорнаследие справедливо признавало, что такие документы «важны для любого строительства вблизи объектов культурного наследия» и без них такие стройки невозможны. Эта историко-культурная экспертиза — один из главных документов в истории с Бадаевским. Но другого разрешения на строительство пока нет, а арендаторов уже выселяют. И им от этого вдвойне обидно, говорит Наталья Меркурьева, у которой на заводе есть школа танцев: «Как только мы выселимся, на территории начнется мародерство.

В помещение будут залезать и скручивать все до последнего ржавого крана. Старые здания, оставленные на зиму без отопления, электричества, без присмотра — к весне здесь будет полная разруха, просто все сгниет».

Но Capital Group объясняет это тем, что часть объектов находится в аварийном состоянии, а укреплять здания, пока они эксплуатируются, опасно. Зато девелопер обещает восстановить по историческим чертежам утраченный корпус завода.

Но арендаторам от этого не легче. Генеральный директор стрелкового клуба «Лабиринт» Сергей Федюкин уже ищет себе новую площадку: «Подземный клуб “Лабиринт” шефствует над Московским президентским кадетским училищем имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии, над Вторым спасательным корпусом МЧС России и над кадетскими классами ФСО. Учитывая то, что сейчас завод переходит на ожидаемую реконструкцию, мы в спешном порядке вынуждены искать другие площадки и перевозить туда оборудование».

Любопытно, что диалог с бизнесом ведет не арендодатель, а сам девелопер. Но сотрудники Capital Group имеют «все правомочные основания взаимодействовать с арендаторами», заявили в компании. А сам арендодатель будто устранился и непонятно до конца, кому эта компания принадлежит. А что до модных ресторанов и клубов – теперь они предоставлены сами себе. Только, видимо, уже за пределами Бадаевского.