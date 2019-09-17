Европарламент поддержал назначение Лагард главой ЕЦБ

Депутаты Европарламента (ЕП) большинством голосов одобрили назначение Кристин Лагард главой Европейского центробанка (ЕЦБ), сообщает пресс-служба ЕП. В поддержку кандидатуры госпожи Лагард выступили 394 депутата, против — 206, передает Reuters.

Выдвижение Кристин Лагард ранее также одобрил комитет ЕП по экономике и монетарным делам. Утвердить ее назначение должны на саммите лидеров стран ЕС, который состоится 17–18 октября. В должности главы ЕЦБ госпожа Лагард сменит итальянца Марио Драги.

Главой Международного валютного фонда (МВФ) вместо Кристин Лагард, как ожидается, станет главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Депутаты ЕП также поддержали кандидатуру главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

О ее назначении читайте в материале “Ъ” «Министра обороны ФРГ призвали на службу Европе».