Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост главы МВФ

Представитель Болгарии главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева стала единственным номинированным кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Срок на выдвижение истек 6 сентября.

«Один кандидат, г-жа Кристалина Георгиева, гражданка Болгарии, в настоящее время являющаяся главным исполнительным директором Всемирного банка, подтвердил свое согласие на рассмотрение своей кандидатуры»,— сообщается на сайте МВФ. Организация рассчитывает решить вопрос о новом руководителе до 4 октября.

Напомним, предыдущего руководителя МВФ Кристин Лагард выдвинули на должность Европейского центробанка. Она официально покинет свой пост 12 сентября. Депутаты Европарламента также поддержали кандидатуру главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

О назначении читайте в материале “Ъ” «Министра обороны ФРГ призвали на службу Европе».