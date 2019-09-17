Полицейских оправдали по-братски

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) отказался возбуждать уголовное дело в отношении саратовских полицейских, участвующих в оперативном сопровождении расследования предполагаемых махинаций в АО «Нефтемаш-Сапкон» — одном из старейших и некогда преуспевающих предприятий Саратова. Следствие не посчитало серьезным нарушением даже тот факт, что брат одного из стражей порядка, занятых в деле, занимался юридическим обеспечением АО.

Поводом для доследственной проверки, проведенной следственным отделом СКР по Фрунзенскому району Саратова, стало обращение в правоохранительные органы исполнительного директора АО Олега Сертакова, который рассчитывал приобрести пакет акций предприятия, а вместо этого сам оказался под следствием (см. “Ъ” от 15 мая) за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК).

В заявлении, в частности, говорилось, что непосредственно перед началом расследования контрольный пакет акций АО был передан одним из акционеров, Марией Шимчук, в доверительное управление юристу Вячеславу Сурикову.

В частности, он был наделен правом представлять интересы предприятия в структурах МВД. При этом, по версии предпринимателя Сертакова, основным участником полицейской проверки, предшествовавшей возбуждению уголовного дела, так же оказался господин Суриков. В дальнейшем выяснилось, что эти Вячеслав и Игорь Суриковы братья, которые, по версии заявителя, могли действовать заодно.

Вячеслав Суриков в ходе проверки сообщил следователям СКР, что возглавляет юридическую фирму «СВ-Консалт», к которой за помощью обратилась основной акционер «Нефтемаш-Сапкон» Мария Шимчук. Он помог ей составить заявление и другие документы. С братом, который служит в полиции, согласно показаниям Вячеслава Сурикова, он состоит «в хороших отношениях», но общается редко, так как тот занят на работе. Последнюю они не обсуждают, так как один брат занимается гражданско-правовыми отношениями, а другой — «работает в уголовном праве».

Другой брат — полицейский Игорь Суриков — сообщил, что ему было известно, что родственник оказывает юридические услуги потерпевшей по уголовному делу, поэтому он докладывал своему руководителю о сложившейся ситуации. Он не принимал участие в оперативных мероприятиях, а «был привлечен в качестве дополнительной помощи» — для упаковки документации, помощи в переноске изъятых вещей в связи с отсутствием достаточного количества сотрудников. Передачу акций в управление брату он отрицал, утверждая, что тот только оказывает юруслуги.

Следует отметить, что Игорь Суриков давал объяснения и в рамках проверки, проводимой самой полицией.

В ходе нее он проходил опрос с использованием полиграфа. В заключении полиции было отмечено, что испытуемый противодействовал указанным мероприятиям. Однако в проверке уже СКР этот факт был опровергнут — следствие посмотрело всю видеозапись мероприятия и ничего противоправного на ней не обнаружило.

В возбуждении уголовного дела по ст. 285 и ст. 286 (злоупотребление должностными полномочиями и превышение тех же полномочий) УК региональное следствие отказало, решив, что в действиях стражей порядка, Игоря Сурикова и его коллег, отсутствует состав преступления. Защита господина Сертакова, по данным “Ъ”, собирается обжаловать решение следствия, указывая, в частности, на то, что в рамках доследственной проверки следователи забыли сделать главное — опросить самого заявителя.

Николай Сергеев