Полицейских призвали к полиграфу

Как стало известно “Ъ”, саратовские полицейские, участвующие в оперативном обеспечении расследования предполагаемых махинаций на одном из старейших местных предприятий, АО «Нефтемаш-Сапкон», сами стали фигурантами сразу нескольких проверок. Ими занимаются приехавшие из Москвы сотрудники центрального аппарата МВД, сотрудники региональных полиции и СКР, а также прокуратуры, разбирающейся в причинах массовых увольнений из АО.

Непосредственным поводом для проверок стал факт передачи одним из совладельцев АО «Нефтемаш-Сапкон», Марией Шимчук, своего пакета акций в доверительное управление 32-летнему Вячеславу Сурикову, родному брату оперуполномоченного ОЭПиПК региональной полиции Игоря Сурикова. Последний впоследствии принимал участие в оперативно-следственных действиях по уголовному делу, в рамках которого госпожа Шимчук была признана потерпевшей: по версии СКР, бывший исполнительный директор «Нефтемаш-Сапкона» Олег Сертаков пытался похитить у нее 16% акций путем заключения невыгодного для владельца договора купли продажи ценных бумаг. Следствие трактовало происшедшее как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ст. 159 УК РФ), возбудив уголовное дело.

Однако поскольку в отношении господина Сертакова не оказалось улик, он пошел свидетелем по уголовному делу.

После того как бизнесмен обратился к руководству местной полиции, полагая, что та могла ввести следствие в заблуждение, была проведена первая проверка на региональном уровне, не выявившая никаких нарушений со стороны правоохранителей. Тогда господин Сертаков отправился в Москву в Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД России. В Саратов безопасники приехали не с пустыми руками, решив проверить местных стражей порядка на полиграфе. Испытания, по данным источников “Ъ”, привели к масштабному скандалу. После того как в отношении части сотрудников они показали, что те врут, их руководители отказались от проверки. Это может стать основанием для их увольнения со службы в связи с утратой доверия.

Узнав о визите проверяющих из Москвы, активизировалось и местное следственное управление СКР. Следователь комитета, разбирающаяся в обстоятельствах предполагаемой аферы с акциями предприятия, обратилась к своему руководству с рапортом об обнаружении признаков нового преступления. Получив заявление господина Сертакова, следователь, отметив, что в действиях полицейских могут «усматриваться» признаки преступлений, предусмотренных ст. 285 и ст. 286 (злоупотребление должностными полномочиями и их превышение) УК, рекомендовала зарегистрировать данное сообщение и провести по нему проверку.

Одновременно в событиях на старейшем предприятии города разбираются прокуратура, трудовая инспекция и другие надзирающие органы. Связано это с тем, что на предприятии после ухода Олега Сертакова начались массовые увольнения, которые могут привести к остановке производства. Кстати, борьба ведется за контроль над предприятием, производящим технологическое оборудование в рамках 120 крупных контрактов, в том числе с «Транснефтью», «Газпромом», «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом.

Николай Сергеев