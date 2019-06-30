В уголовном деле нашелся полицейский след

“Ъ” стало известно о скандале в уголовном деле, связанном с попыткой хищения акций старейшего саратовского предприятия АО «Нефтемаш-Сапкон». Незадолго до начала следственных действий один из совладельцев предприятия передал в оперативное управление пакет акций родному брату полицейского, который потом участвовал в оперативном сопровождении расследования. В ГУ МВД по Саратовской области не увидели в этом нарушений. Теперь в ситуации предстоит разобраться главному управлению собственной безопасности (ГУСБ) центрального аппарата полицейского ведомства.

Бывший исполнительный директор «Нефтемаш-Сапкона» Олег Сертаков, которого потерпевшие считают причастным к попытке хищения (ст. 30 и ст. 159 УК РФ) ценных бумаг компании, обратился в ГУСБ МВД. Предприниматель выяснил, что 18 января этого года, незадолго до возбуждения уголовного дела, один из совладельцев АО «Нефтемаш-Сапкон» Мария Шимчук передала свой пакет акций в доверительное управление 32-летнему Вячеславу Сурикову, родному брату оперуполномоченного Игоря Сурикова. Последний впоследствии принимал участие в оперативно-следственных действиях по уголовному делу, в рамках которого госпожа Шимчук была признана потерпевшей: по версии следствия, господин Сертаков пытался похитить у нее 16% акций путем заключения невыгодного для владельца договора купли продажи этих ценных бумаг (подробно о деле “Ъ” рассказывал 15 мая). Отметим, что борьба ведется за контроль над предприятием, производящем технологическое оборудование в рамках 120 крупных контрактов, в том числе с «Транснефтью», «Газпромом», «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом.

Связь потерпевшей (от комментариев она воздерживается) с семьей полицейского «указывает на заранее спланированные незаконные действия» участников расследования, отметил предприниматель Сертаков в обращении на имя начальника ГУ МВД по Саратовской области Николая Трифонова, к которому приложил подтверждающие его версию документы.

Однако в саратовской полиции не увидели в уголовном деле конфликта интересов и коррупционных проявлений. «По результатам проведенной служебной проверки нарушений действующего законодательства РФ со стороны сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД не выявлено»,— говорится в ответе за подписью генерал-лейтенанта Трифонова. Теперь в сложившейся ситуации предстоит разобраться ГУСБ МВД, принявшего в работу заявление господина Сертакова. Отметим, что последний проходит свидетелем по скандальному уголовному делу, хотя следственные действия изначально велись именно в его отношении.

Сергей Петунин, Саратов