Тимур Бекмамбетов выпустил зомби в Snapchat

Новый сериал Тимура Бекмамбетова можно увидеть только в соцсетях. Лента Dead Of Night, доступная пользователям Snapchat, рассказывает о зомби-апокалипсисе. Первая серия длиной не более пяти минут уже появилась на интернет-площадке. Всего продюсер снял 10 эпизодов. Они пока доступны только в англоязычных странах. Почему Бекмамбетов выбрал такой формат? Будет ли он успешным?

Девушка-подросток пытается спастись из города, который захватили зомби. Единственное, что связывает ее с остальным миром — телефон. Она записывает видео и выкладывает их в соцсеть в надежде, что кто-то ей поможет. В роликах она рассказывает, как пытается спастись. Ей удается связаться с представителями власти, но оказывается, что выбраться из зоны поражения практически невозможно.

Dead Of Night снят в режиме так называемого формата «скринлайф» — зрители видят только то, что происходит на экране смартфона главной героини: ее переписку и то, что она снимает на камеру. Сериал вообще пытается замаскироваться под обычный контент Snapchat: видео снято в вертикальном формате, эпизоды длятся не больше пяти минут. Так создатели создают впечатление, что какой-то человек действительно ведет прямой эфир из эпицентра апокалипсиса.

Российских пользователей может удивить выбор площадки, но в США Snapchat очень популярен, особенно у молодежи — им пользуются чаще, чем Facebook или Instagram. Потенциальная аудитория Тимура Бекмамбетова — больше 16 млн американских подростков. Они почти не смотрят телевизор, теряют интерес к YouTube. Добраться до них можно только через специализированные соцсети, считает режиссер и продюсер в Голливуде Игорь Лопатенок: «Платформы такие, как Snapchat, рассчитаны на очень молодую аудиторию, на ту, для которой даже Instagram — это уже что-то старое. Мы наблюдаем сегментирование новой аудитории, и Snapchat такую сегментацию имеет очень существенную.

Из телевидения аудитория уходит, но она уходит не только из телевидения — она уходит из Netflix, потому что для молодой аудитории эти площадки, бывает, иногда становятся скучными.

И вот здесь приходят на выручку новые формы».

На фоне дефицита оригинальных идей создатели давно экспериментируют с форматом сериалов и фильмов. Тот же Тимур Бекмамбетов три года назад снимал документальный сериал для Михаила Зыгаря, где использовал вертикальное видео и прием, когда зритель видит происходящее через экран чужого смартфона.

В ближайшее время новых форматов в кино станет еще больше, отмечает генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. Он сам активно следит за изменениями в индустрии и готовится к переменам: «Очень любопытный эксперимент в Snapchat. Сейчас все будут следить за этим экспериментом, анализировать, как он приведет к дополнительной аудитории, насколько он будет успешно монетизирован.

На самом деле это большой тренд — производство контента для интернет-аудитории.

Сегодня уже не существует, с точки зрения поглощения контента, четкого деления на телевизионную и интернет-аудиторию. В нашем случае нужно внимательно следить, что делают люди в мире и повторять этот опыт, переносить, с одной стороны, на нашу почву, с другой стороны, масштабировать».

Аудитория соцсетей по всему миру сейчас составляет 3,5 млрд человек. Для киноиндустрии это означает новые возможности для роста не только профессионального, но и материального. Snapchat начал тестировать формат собственных шоу еще в прошлом году. Самым популярным оказался сериал «Бесконечное лето» — его посмотрело более 28 млн уникальных зрителей.

Анна Пестерева, Виктория Феофанова