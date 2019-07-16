Старость снова вышла в тренды

Российское приложение с функцией состаривания внезапно вернуло себе мировую популярность. Сервис FaceApp на этой неделе вышел на первое место в App Store и Google Play не только в России, но и в других странах. Хотя само приложение было запущено два года назад. Почему все вдруг захотели себя состарить? Об этом — Яна Лубнина и Яна Пашаева.

Друзей в Facebook и Instagram на этой неделе не узнать: пользователи добровольно прибавляют себе лет 40 на фотографиях. Многие развлекаются, старя в приложениях голливудских звезд и футболистов, известные россияне сами шутят над собой. Так, 24-летний фигурист Максим Ковтун выложил себя в образе 60-летнего и подписал фото: «Фигурное катание — прекрасный вид спорта! Главное — нет стресса!» Шоумен Тимур Батрутдинов свое седое изображение озаглавил как «Холостяк 2080». Эффект применил и Дмитрий Гудков: «Когда наконец зарегистрировали на выборах», — фантазирует политик. Появился и мем с изрядно постаревшими Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и Дмитрием Песковым. «Не беспокойтесь, русские люди! Мы с вами до конца», — как бы говорят они. Фильтр наложили и на московского мэра. Под фото девяностолетнего Сергея Собянина — подпись «Москва, 2049-й».

Внимательные пользователи вспоминают, что уже видели постаревшие лица в своих лентах в 2017 году, когда приложение FaceApp только запустилось. По данным исследовательской компании App Annie, вторая жизнь у сервиса началась неделю назад. По необъяснимым причинам FaceApp стали активно скачивать в Африке, затем приложение завоевало популярность у пользователей на Ближнем Востоке и в Португалии, а в России оно широко разошлось в первую очередь за счет звезд.

Но ажиотаж будет недолгим, считает генеральный директор компании Redmadrobot Алексей Макин: «Такие явления не первый раз появляются в сетях. Например, месяц или два назад в Snapchat добавили фильтр, меняющий пол, который тоже был очень популярным. Я думаю, что эффект старения — это еще одна из "фишек", которой прикольно побаловаться один раз, разослать друзьям, а через некоторое время все об этом забудут».

Приложение FaceApp разработал бывший сотрудник «Яндекса» Ярослав Гончаров. Он оказался недоступен для комментария. У приложения много платных функций. Например, чтобы нанести макияж или сменить прическу на фото, нужно оформить подписку — она стоит 1,5 тыс. руб. в год. Разработчики могут получать деньги не только за счет платных функций, пояснил обозреватель «Коммерсантъ FM» Михаил Гуревич: «Безусловно, какое-то количество людей подпишется на платные сервисы не из-за того, что они им нужны, а в благодарность за то, им подкинули такую увлекательную идею времяпрепровождения. Для России это более или менее серьезная сумма, для США же $30 — это вознаграждение за хороший стрим. С другой стороны, там могут быть включены и рекламные баннеры: если их оперативно задействуют, то, возможно, они смогут заработать на этом не меньше, чем на подписках».

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FaceApp сравнивают с другой популярной российской разработкой — приложением Prisma, которое при помощи нейросетей трансформило фотографии пользователей в картины — интерес к нему прошел спустя полгода. Как долго «состаривающее приложение» будет держаться в лидерах по скачиваниям, сказать сложно, но многие уже устали от нового тренда. «Надоели со своими фотографиями в старости. Вы и сейчас не очень», — шутят в соцсетях.

В 2017 году создатель FaceApp Ярослав Гончаров объяснял его востребованность двумя главными преимуществами — реалистичностью и высоким разрешением фото.