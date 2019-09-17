В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины

Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько. Поставки оружия шли транзитом через Белоруссию и Литву.

«Мы совместно с Комитетом государственной безопасности отрабатывали информацию, когда с Украины транзитом через Республику Беларусь перемещались части оружия в Литву и оттуда более крупными партиями перемещалось в Российскую Федерацию»,— сказал господин Сенько.

По словам главы комитета, позже сотрудниками российских спецслужб были изъяты около 9 тыс. боеприпасов, автоматы, винтовки, пистолеты и другое стрелковое оружие.

В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной «хлынувшим из соседней страны потоком оружия».