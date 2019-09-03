Лукашенко объяснил усиление контроля на границе с Украиной хлынувшим в Белоруссию потоком оружия

Белоруссия была вынуждена усилить контроль на границе с Украиной из-за хлынувшего из соседней страны потока оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен якобы казался врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия»,— сказал господин Лукашенко в ходе международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов в Минске (цитата по ТАСС).

По словам президента Белоруссии, Минск был вынужден радикально усилить контроль на украинской границе. «А там, где оружие в руках у обычных людей, и особенно националистически настроенных,— жди терроризма. И спокойная Беларусь, не дай бог, может пожинать эти плоды. И получить то, для чего у нас нет вроде бы оснований»,— цитирует главу государства «БелТА».

Господин Лукашенко распорядился укрепить границу Белоруссии с Украиной в связи с идущим из этой страны потоком оружия в сентябре 2018 года. «Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие»,— объяснил решение президент. В октябре на встрече с третьим президентом Украины Виктором Ющенко господин Лукашенко заявил, что Минск обеспокоен притоком в страну оружия через украинскую границу.