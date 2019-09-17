Во взятке не нашли провокации

Два с половиной года колонии строгого режима получил исполнительный директор 711-го Авиационного ремонтного завода (711-й АРЗ, Борисоглебск) Александр Волос за попытку подкупа офицера контрразведки ФСБ России. Как установил суд, директор хотел скрыть возможные факты нецелевого использования бюджетных средств и предложил проводившему проверку чекисту 2 млн руб. В ходе следствия руководитель признал вину, но настаивал на провокации со стороны спецслужбы, однако суд ему не поверил.

Как рассказали “Ъ” в Борисоглебском городском суде, Александр Волос признан виновным в покушении на дачу особо крупной взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ): «Ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима со взысканием 2 млн руб. в доход государства. Подсудимый взят под стражу в зале суда».

По версии обвинения, в сентябре 2018 года Александр Волос попытался передать прикомандированному к 711-му АРЗ капитану военной контрразведки 2 млн руб., но был задержан оперативной группой управления ФСБ России по объединениям дальней и воднотранспортной авиации. Директор якобы полагал, что в ходе проверки, которую офицер проводил для военной прокуратуры Воронежского гарнизона, могут быть «выявлены и задокументированы» факты нецелевого использования бюджетных средств при исполнении госконтрактов.

Сначала Александр Волос предложил контрразведчику «более 1 млн руб.», а затем принес ему в кабинет уже 2 млн руб. Там его взяли с поличным.

В прокуратуре Воронежской области “Ъ” рассказали, что исполнительный директор сразу начал сотрудничать со следствием и признал попытку передачи денег. Однако вплоть до приговора он настаивал, что сотрудник ФСБ провоцировал его на взятку. «В последнем слове подсудимый заявил, что был вынужден пойти на такой шаг в результате вмешательства правоохранительных органов. Сам факт передачи денег он признает, но считает, что его вынудили»,— пояснили в ведомстве. Будет ли прокуратура обжаловать приговор, там пока не решили.

Интересно, что в ходе прений гособвинение сначала запросило для Александра Волоса наказание в виде штрафа 2 млн руб., однако потом ходатайствовало о возвращении на стадию исследования доказательств: «Появилась необходимость изучить новые обстоятельства, в том числе данные, характеризующие личность подсудимого». После этого прокуратура скорректировала свою позицию и запросила для руководителя более жесткий приговор — три года колонии строго режима.

По словам адвоката Екатерины Романчевой, которая вступила в процесс на финальной стадии, факт финансовых нарушений, якобы выявленных в ходе проверки, в суде подтвержден не был. «Так же, как и то, что сотрудник ФСБ отказался от миллиона. Он не отказывался, а, наоборот, убеждал Волоса, что за ним "стоят структуры"»,— поясняла ранее “Ъ” госпожа Романчева. В прокуратуре Воронежской области не смогли ответить на вопрос о финансовых нарушениях на предприятии, переадресовав его в военную прокуратуру. Там на звонки “Ъ” не ответили.

После приговора Екатерина Романчева заявила, что «обязательно будет его обжаловать». В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), куда 711-й АРЗ перешел в конце прошлого года, не ответили на просьбу “Ъ” прокомментировать приговор Александру Волосу.

Андрей Прах, Воронеж