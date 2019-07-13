Проблема пенсий в Израиле

Пенсия в Израиле формируется из двух составляющих:
- Базовое пособие по старости в размере 1531 шекель (около $430), его выплачивает Институт национального страхования. Дополнительно за каждый год стажа эта сумма увеличивается на 2% (правда, раньше за первые десять лет работы в Израиле эти проценты не начислялись, но три года назад это исправили). Такое пособие получают женщины старше 62 лет и мужчины старше 67 лет при условии, что пока они работали, они были застрахованы в Институте национального страхования и выплачивали страховые взносы. Пособие по старости с процентами не может превысить 150% от базового пособия по старости.
- Накопительная часть пенсии, которая формируется из отчислений работодателя (6,5%) и отчислений работника (6%) от месячной заработной платы. К этому может прибавиться компенсация при увольнении работника (6%). До 2008 года накопительная пенсия была только у членов профсоюза и госслужащих (это порядка трети всех работников), но сейчас она доступна для всех.
Проблем для репатриантов несколько:
- Те, кто приехал в Израиль в 1990-е годы в возрасте старше 40 лет, получают небольшие пенсии, потому что к пенсионному возрасту не успели набрать необходимый стаж в 27 лет.
- Репатриантам, как правило, платили меньше, чем коренным израильтянам. А женщины зачастую получали почти в два раза меньше, чем мужчины.
- Те, кто к пособию по старости получают еще и социальную надбавку в размере около $85 (то есть те, кто живет за чертой бедности), не имеют права ни на денежную компенсацию за неучтенные ранее первые 10 лет работы, ни на дополнительные проценты к базовому пособию.