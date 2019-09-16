Шереметьево запустит третью ВПП 19 сентября

Московский аэропорт Шереметьево объявил о вводе в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) 19 сентября. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Шереметьево, в открытии примут участие спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр транспорта Евгений Дитрих, руководителя Росавиации Александр Нерадько и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Решение о строительстве третьей полосы было принято в 2009 году. Действующие первая и вторая полосы аэропорта расположены слишком близко друг к другу, что делает практически невозможной их одновременную эксплуатацию. Предполагается, что третья полоса увеличит возможности аэропорта по приему самолетов.
Открытие ВПП-3 в Шереметьево ожидалось 1 сентября, однако было перенесено на более поздний срок. Полоса строилась с 2011 года, за время строительства ее стоимость возросла в полтора раза — до 55,7 млрд руб.
В августе вокруг ВПП-3 разгорелся скандал, когда стало известно, что рядом с полосой демонтировали не все здания, 100 из которых не расселили.
Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «Полоса расселения».
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