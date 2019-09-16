Шереметьево запустит третью ВПП 19 сентября

Решение о строительстве третьей полосы было принято в 2009 году. Действующие первая и вторая полосы аэропорта расположены слишком близко друг к другу, что делает практически невозможной их одновременную эксплуатацию. Предполагается, что третья полоса увеличит возможности аэропорта по приему самолетов.

Открытие ВПП-3 в Шереметьево ожидалось 1 сентября, однако было перенесено на более поздний срок. Полоса строилась с 2011 года, за время строительства ее стоимость возросла в полтора раза — до 55,7 млрд руб.