Михельсон, Алекперов и Тимченко вошли в топ-5 по росту состояния после атаки на саудовские НПЗ

Российские предприниматели попали в десятку лидеров по росту состояния после атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco, следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени. На первом месте оказался американский миллиардер Харольд Хамм, основатель нефтегазовой компании Continental Resources (+ $1,6 млрд).

На второй строчке сейчас находится основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон (+ $562 млн). Третье место занимает президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (+ $552 млн), четвертое — основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко (+ $533 млн). На седьмом месте — член Совета федерации Сулейман Керимов, чей сын Саид контролирует золотодобывающую компанию Polyus Gold (+ $305 млн).

Напомним, 14 сентября на два саудовских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс было совершено нападение при помощи беспилотников. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран (Тегеран свою причастность отрицает).

После инцидента Саудовская Аравия признала снижение добычи нефти на 50%, что составляет примерно 5% от мирового предложения. Рост цен на нефть после атаки на нефтяные объекты стал максимальным с февраля 2016 года. Стоимость фьючерсов нефти марки Brent на открытии бирж выросла на 13,8% (до $69,91 за баррель), нефти марки WTI — на 7,77% (до $59 за баррель).

О нападении на нефтяные объекты — в материале “Ъ” «Тактика выжженной нефти».