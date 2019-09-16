Цена нефти марки Brent на открытии бирж выросла на 13,8% после сокращения добычи Саудовской Аравией

После атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре текущего года подскочила на 13,86% до $69,91 за баррель. По данным лондонской биржи ICE, цена на нефть марки WTI выросла на 11,23% — до $61,79 за баррель.

По данным на 2:30 мск, Brent вернулась к уровню в $68 за баррель. Ее стоимость составила $68,05. Цена за марку WTI составляет $61,14 за баррель.

Рост цен на нефть происходит на фоне атаки беспилотников на НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Ответственность за инцидент взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США заявили, что за атаками стоит Иран. Сам Эр-Рияд признал снижение добычи нефти на 50% после атак, что составляет примерно 5% мирового предложения. Саудовская Аравия планирует восстановить нефтедобычу на треть к вечеру понедельника. 4094399 Аналитики прогнозируют резкий рост цен на нефть после произошедших атак.

Подробнее о том, что ждет рынок после атаки — в материале “Ъ” « Тактика выжженной нефти».