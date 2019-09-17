АСВ освобождает номера

Принадлежавший некогда бывшему вице-мэру Сочи Александру Удалову отель «SunFlower парк» уровня четыре звезды на юге Москвы может снова сменить владельца. Сейчас объект принадлежит Агентству по страхованию вкладов, но конкурсный управляющий господина Удалова, которого суд признал банкротом, требует возвращения актива в конкурсную массу должника. При рыночной стоимости гостиницы в 1,5 млрд руб. торги могут пройти с дисконтом 33%.

Кипрская Umaco Finance International Ltd. на прошлой неделе обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Катерина парк», следует из картотеки дел. Сумма задолженности не указана, заявление пока не принято к производству. «Катерина парк» владеет отелем «SunFlower парк» (244 номера) уровня четыре звезды на юге Москвы у станции метро «Пражская».

Ранее отель назывался «Катерина парк» и входил в гостиничную группу Umaco бывшего вице-мэра Сочи Александра Удалова, которая владела активами в Москве, Елабуге, Краснодаре, Липецке и Сочи. Но в 2015 году у Umaco возникли трудности, и «Катерина парк» перешла М2М Прайвет банку в рамках реструктуризации задолженности. В декабре 2016 года ЦБ отозвал лицензию у банка, а в марте 2017 года финансовая организация была признана банкротом. Его активы перешли Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Там сообщили “Ъ”, что активы «Катерина парк», которая также владеет «SunFlower парком», находятся в конкурсной массе М2М Прайвет банка.

В 2017 году банкротом был признан сам Сергей Удалов, он задолжал кредиторам 281 млн руб., следует из картотеки дел. Заявление от Umaco Finance International подал конкурсный управляющий господина Удалова, рассказал источник “Ъ”, знакомый с делом. Как следует из материалов суда, в 2015 году Umaco взыскивала с «Катерина парк» 186 млн руб. В сентябре того же года стороны заключили мировое соглашение, по которому «Катерина парк» обязалась погасить задолженность в течение месяца. Заявление о банкротстве с высокой степенью вероятности вызвано неисполнением условий мирового соглашения, считает партнер «Нафко» Павел Иккерт

В июне 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего Александра Удалова о признании недействительной сделки по передаче «Катерина парк» М2М Прайвет банку. Как сказано в решении суда, на тот момент у господина Удалова были иные кредиторы, требования которых до сих пор не удовлетворены. При этом М2М Прайвет банк знал, что Сергей Удалов имеет признаки неплатежеспособности и фактически через аффилированные лица должника произошел вывод активов, посчитал суд. М2М Прайвет банк в лице АСВ и «Катерина парк» обжаловали решение, но получили отказ в апелляции. На 23 сентября назначено рассмотрение дела в кассации. Пока Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение решения по просьбе банка. Если АСВ не сможет доказать, что М2М Прайвет банк не был осведомлен о финансовом состоянии Сергея Удалова или что он не контролировал офшорные компании, решение устоит, прогнозирует господин Иккерт.

С 2016 года «SunFlower парк» находится под управлением Airhotel, подконтрольной выходцам из Azimut Hotels Александру Гендельсману и Николаю Филатову. Как пояснил “Ъ” господин Филатов, на работу самого отеля судебное разбирательство не влияет. «Мы подписали долгосрочный договор аренды с достаточно жесткими условиями. По сути, нам все равно, какому именно собственнику платить деньги»,— заявил он. Господин Филатов добавил, что среднегодовая загрузка объекта находится на уровне 87%, а 50% гостей — туристы.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценил рыночную стоимость «Катерина парк» примерно в 1,5 млрд руб. По его словам, продать актив может быть несложно: сегодня на рынке достаточно инвесторов со свободными деньгами, которых интересуют подобные объекты. Но отелю могут потребоваться инвестиции в обновление номерного фонда, добавляет директор департамент оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова. По ее мнению, максимальная цена на торгах не превысит 1 млрд руб.

Алексей Полухин, Александра Мерцалова