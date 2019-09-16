Суд оценил сквернословие

В Екатеринбурге оглашен приговор по одному из дел, связанных с протестами против строительства храма Святой Екатерины в сквере около городского Драмтеатра. К шести месяцам исправительных работ приговорен 31-летний сторонник строительства Станислав Мельниченко, который, по версии следствия, оскорбил сотрудника полиции в штатском. Обвинение настаивало на менее суровом наказании в 360 часов обязательных работ. Подсудимый и его защита намерены обжаловать приговор.

В понедельник мировой судья судебного участка №8 Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Андрей Филатов признал виновным в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) 31-летнего жителя города Станислава Мельниченко, участвовавшего в столкновениях противников и сторонников строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, происходивших в мае 2019 года и потребовавших вмешательства полиции. Господин Мельниченко идею строительства храма в сквере поддерживал. «Ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ. Кроме того, 10% зарплаты господина Мельниченко ежемесячно будет удерживаться в пользу государства»,— пояснили в суде.

На прениях сторон прокуратура просила более мягкого наказания — 360 часов обязательных работ. Более строгий приговор был назначен из-за того, что ранее подсудимый уже привлекался к обязательным работам, но это к исправлению не привело.

Напомним, стихийная акция протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера около Театра драмы началась 13 мая. Наряду с защитниками сквера на площадке находились и сторонники строительства храма. В результате за четыре дня полиция задержала более 100 человек, около 30 арестовали. После этого президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди горожан, мэрия Екатеринбурга начала сбор предложений по альтернативным площадкам для строительства храма. Позже Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права строить храм в сквере. Опрос о месте строительства запланирован на нынешнюю осень. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

По версии следствия, активист Мельниченко, выступая за строительство храма 14 мая, «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес специалиста отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу Евгения Крюкова: якобы сказал в адрес сотрудника слова «мусор» и «д******». При этом в слове «мусор» лингвистических признаков «неприличной формы выражения» эксперты не нашли. По данным следователей, полицейский находился при исполнении должностных обязанностей. Сам он утверждал, что сообщал обвиняемому о своей принадлежности к правоохранительным органам, но удостоверения не показывал. Несколько силовиков в своих показаниях подтвердили это, а предъявление удостоверения якобы видел тайный свидетель, которого от зала суда скрыли простыней.

Пострадавший Евгений Крюков на приговор не явился, обвиняемый также отсутствовал. Господин Мельниченко вину не признавал. Он, по словам прокурора, не смог ответить, кому именно адресовал слово «мусор», поскольку «называет так всех хороших и плохих людей». Его адвокат Алексей Бушмаков заявил о планах обжаловать приговор: «В действиях Станислава Мельниченко нет состава преступления, которое ему вменяют».

Всего известно о четырех уголовных делах, связанных с протестами вокруг храма. 12 июля сотрудники региональных УФСБ и СКР провели обыски у участников акций Максима Корчемкина, Татьяны Маркиной и Евгения Березняка в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Подозреваемым по уголовному делу по факту повреждения забора во время протестов (ч. 1 ст. 167 УК РФ) стал Евгений Старцев. ООО «Храм Святой Екатерины» оценило ущерб от сноса забора в 923 тыс. руб. Активиста Вадима Панкратова обвинили в применении насилия по отношению к полицейскому (ст. 318 УК РФ). По версии следствия, в ночь с 13 на 14 мая во время задержаний участников акций он и еще несколько человек окружили полицейский автомобиль. В ходе словесного конфликта с полицейскими он якобы ударил подполковника Антона Трошина свернутой газетой. А в начале августа стало известно о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия): о фигурантах этого дела пока ничего не известно.

Анна Лапина, Екатеринбург