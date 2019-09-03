Храму подбирают берега

Рабочая группа по организации опроса о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге изменила шорт-лист альтернативных площадок. Территорию на месте снесенной телебашни за цирком заменили земельным участком на правом берегу городского пруда за Макаровским мостом. Опрос городские власти планируют провести 12–13 октября.

Изначально в шорт-лист, утвержденный рабочей группой 26 июня, входили земельный участок на перекрестке Белинского-Фурманова, здание приборостроительного завода по адресу Горького, 17 и территория на месте снесенной телебашни за цирком. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил рабочей группе исключить из списка земельный участок за цирком: «Мы можем оставить в опросе только те площадки, на которых может быть реально произведено строительство»,— пояснил он. По словам господина Высокинского, на месте телебашни уже ведется строительство ледовой арены (проект УГМК): разрабатывается котлован, и готовится фундамент. «Уже подготовлена градостроительная документация и получено разрешение на строительство. Объект готовится к сдаче в 2022 году, чтобы успеть к Универсиаде-2023»,— заверил глава города. Он добавил, что для устойчивости опроса необходимо три площадки.

В качестве альтернативы Александр Высокинский предложил рассмотреть вариант площадки за Макаровским мостом. «Строительство храма за Макаровским мостом разовьет городскую набережную. Храм должен строиться не на старой застроенной площадке, а давать новую точку роста»,— поддержал его председатель свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин. По его словам, за мостом находится новая территория, которая будет осваиваться городом в ближайшее время. В частности, дома на улице Энергостроителей будут снесены, а на их месте построены новые.

Напомним, проект строительства собора Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге вызвал разногласия в обществе, которые даже вылились в столкновения сторонников и противников строительства, потребовавшие вмешательства полиции. После того как президент Владимир Путин порекомендовал учесть мнение горожан, региональные и городские власти заявили о готовности провести общегородской опрос, на котором будет выбрана площадка для строительства.

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Социолог Уральского федерального университета Наталья Маликова заявила, что площадки должны быть понятны участникам общегородского опроса. «С точки зрения науки чем меньше, тем лучше. Но давайте не будем обсуждать площадки, пока они не будут абсолютно прозрачны»,— сказала она. По словам игумена Вениамина, члены рабочей группы не выполнили поручение президента РФ Владимира Путина и пытаются распорядиться имуществом, которое им не принадлежит: «Церковь строит храмы там, где может и хочет. Нам по Конституции можно. Почему нам указывают теперь, где строить храмы — не понятно. Оставшиеся площадки не принадлежат горожанам. Мы тут два часа рассматривали, как распорядиться чужим имуществом».

В итоге 17 членов рабочей группы проголосовали за исключение из списка территории телебашни, один был против, еще 10 воздержались. Вместо нее в шорт-лист включили площадку на правом берегу городского пруда за Макаровским мостом. Решение поддержали 15 человек, 10 высказались против, 2 воздержались.

Председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев отметил, что в обществе «бытует мнение о спаде остроты вопроса». «Сейчас есть уникальная возможность создать и отработать новый для Екатеринбурга демократический механизм учета мнения жителей города. Общественно-политическая жизнь очень быстро меняется, и в любой момент может возникнуть аналогичная ситуация, в которой существующие процедуры, как показала практика, не работают»,— пояснил он.

После заседания спикер гордумы Игорь Володин сообщил, что городские власти планируют завершить процесс подготовки опроса до 24 сентября. Саму процедуру предполагается провести 12–13 октября. «У нас бюджетный процесс, не хотелось бы затягивать»,— добавил он.

Эксперты не сомневаются в целесообразности и необходимости проведения опроса, в том числе потому, что он снабдит власти законным аргументом для строительства храма: «Пока у властей не было достаточных аргументов. Результаты опроса придали бы законности в вопросе строительства храма»,— считает уральский политолог Сергей Мошкин. Проведенные публичные слушания таким аргументом, по его мнению, не стали. Эксперт отмечает спад «эмоций и горячности» в обществе в связи с полемикой о строительстве храма и выбором места для него.

Анастасия Реутова, Екатеринбург