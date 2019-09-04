Храму примеряют берега

Рабочая группа по организации опроса о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге изменила шорт-лист альтернативных площадок. Территорию на месте снесенной телебашни за цирком заменили земельным участком на правом берегу городского пруда за Макаровским мостом. Опрос городские власти планируют провести 12–13 октября. Эксперт уверен, что опрос необходим властям в качестве законного аргумента для строительства храма.



Изначально в шорт-лист, утвержденный рабочей группой 26 июня, входили земельный участок на перекрестке Белинского—Фурманова, здание приборостроительного завода по адресу Горького, 17 и территория на месте снесенной телебашни за цирком.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил рабочей группе исключить из списка земельный участок за цирком. «Мы можем оставить в опросе только те площадки, на которых может быть реально произведено строительство»,— пояснил он. По словам господина Высокинского, на месте телебашни уже ведется строительство ледовой арены (проект УГМК) — разрабатывается котлован и готовится фундамент. «Уже подготовлена градостроительная документация и получено разрешение на строительство. Объект готовится к сдаче в 2022 году, чтобы успеть к Универсиаде-2023»,— заверил глава города, добавив, что для устойчивости опроса необходимо три площадки.

В качестве альтернативы Александр Высокинский предложил рассмотреть вариант площадки за Макаровским мостом. «Строительство храма за Макаровским мостом разовьет городскую набережную. Храм должен строиться не на старой застроенной площадке, а давать новую точку роста»,— поддержал его председатель свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин. По его словам, за мостом находится новая территория, которая будет осваиваться городом в ближайшее время. В частности, дома на улице Энергостроителей будут снесены, а на их месте построены новые.

Социолог Уральского федерального университета Наталья Маликова заявила, что площадки должны быть понятными респондентам опроса. «С точки зрения науки, чем меньше, тем лучше. Но давайте не будем обсуждать площадки, пока они не будут абсолютно прозрачны»,— сказала она. По словам игумена Вениамина, члены рабочей группы не выполнили поручение президента РФ Владимира Путина и пытаются распорядиться имуществом, которое им не принадлежит. «Церковь строит храмы там, где может и хочет, а не потому, что ей требуется легитимность. Нам по Конституции можно. Почему нам указывают теперь, где строить храмы, непонятно. Оставшиеся площадки не принадлежат горожанам. Мы тут два часа рассматривали, как распорядиться чужим имуществом»,— возмутился он.

В итоге 17 членов рабочей группы проголосовали за исключение из списка территории телебашни, один был против, еще десять воздержались. Вместо нее в шорт-лист включили площадку на правом берегу городского пруда за Макаровским мостом. Решение поддержали 15 человек, десять высказались против, два воздержались.

Председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев отметил, что в обществе «бытует мнение о спаде остроты вопроса». «Сейчас есть уникальная возможность создать и отработать новый для Екатеринбурга демократический механизм учета мнения жителей города. Общественно-политическая жизнь очень быстро меняется, и в любой момент может возникнуть аналогичная ситуация, в которой существующие процедуры, как показала практика, не работают»,— пояснил он.

После заседания спикер гордумы Игорь Володин сообщил, что городские власти планируют завершить процесс подготовки опроса до 24 сентября. Саму процедуру предполагается провести 12–13 октября. «У нас бюджетный процесс, не хотелось бы затягивать»,— добавил он.

Эксперты не сомневаются в целесообразности и необходимости опроса, однако считают процедуру необходимым для властей законным аргументом для строительства храма. «У властей не было достаточных аргументов. Результаты опроса придали бы законности в вопросе строительства храма»,— считает уральский политолог Сергей Мошкин. По его мнению, публичные слушания, которые «явно накручены по интернет-голосованию», были слабым аргументом. Эксперт отмечает спад «эмоций и горячности». «Подготовка опроса прекратится только в том случае, если упадет активность рабочей группы, снизится интерес общества либо стройку начнут на месте, которое не вызовет резонанса»,— добавил он.

Анастасия Реутова