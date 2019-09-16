«Голландский аукцион» хотят «примерить» на Россию

Имущество банкротов будут распродавать по новой схеме. Минэкономразвития предлагает отказаться от существующей практики, когда претенденты борются за лот, повышая цену, и только если продать имущество не удается, включается обратный механизм — поэтапное снижение стоимости лота.

В 90% случаев первые и вторые торги признаются несостоявшимися. Потенциальные покупатели на них просто не приходят. Интерес появляется только к третьей стадии аукциона, когда имущество банкротов можно купить гораздо дешевле рыночной цены, пояснил старший специалист юридического департамента компании А1 Роман Серб-Сербин: «Сейчас рынок перенасыщен предложениями. И активы обанкротившихся компаний по рыночной стоимости никто не приобретает. Все ждут понижения цены и, как правило, затем покупают с заметным дисконтом — 50-70% от начальной цены. Соответственно, никакого смысла в проведении торгов на повышение сейчас нет.

Тем не менее, хотят ввести так называемый “голландский аукцион”: если между двумя участниками начнется конкуренция, актив будет продан тому, кто будет готов заплатить больше.

Это достаточно удобный и прозрачный рыночный механизм, который позволит сократить и существующие сейчас издержки, и сроки реализации имущества банкрота. В законопроекте также предлагается привязывать начальную цену не к рыночной стоимости, а к ликвидационной — она ниже и отражает состояние должника, банкротное или предбанкротное, а также учитывает сроки экспозиции актива. То есть если мы сравниваем ликвидационную рыночную стоимость, то она будет ниже на 15-20% от начальной цены. Вероятность того, что это будет продано в более сжатые сроки и по лучшей цене, повышается».

Предложение Минэкономразвития не поддержали в Федеральной антимонопольной службе. Там считают, что переход на так называемый, «голландский аукцион» приведет к злоупотреблениям. Претенденты на лоты будут дожидаться минимальной цены, а банкроты и их кредиторы не смогут получить справедливую цену за свое имущество. ФАС в своем отзыве на законопроект предложила оставить повторные торги на повышение с ценой в 90% от первоначальной. На третьих торгах установить планку в 80% и так далее. Эта система выглядит более эффективной, полагает партнер юридической компании Art de Lex Ярослав Кулик:

«С точки зрения защиты интересов кредиторов, наверное, нецелесообразно отказываться от аукциона на повышение. С другой стороны, если все они будут проходить в электронной форме, и система будет автоматически переводить их в конкурентную процедуру на повышение при регистрации более одного участника, в этом есть какой-то смысл, но это нужно продумывать. Сейчас такой системы нет. Действительно, в таком случае не создается никаких сдерживающих инструментов, исключающих злоупотребления. Текущее состояние профессионального рынка участников таких торгов, которые, как правило, покупают в этой фазе со снижением, а потом перепродают имущество уже с добавленной стоимостью, формирует недостаточную конкурентную среду. Кроме того, нужно учитывать, что в ходе таких торгов по большому счету возможности проверить имущество практически нет. То есть никакой аудит, due diligence в рамках этой процедуры провести не получится».

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Еще одно важное изменение в системе торгов, которое предлагает ввести Минэкономразвития, — это отмена обязательной публикации об аукционах в газетах. Это позволит сократить издержки банкрота и ускорит процедуру. Сейчас, по данным участников рынка, публикация в газете “Ъ” занимает около двух недель и обходится в 100 тыс. руб. Минэкономразвития предлагает оставить только публикацию в интернете и в Едином федеральном реестре.

Светлана Белова