Сноуден рекомендовал чиновникам отказаться от Telegram и WhatsApp

Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции France Inter призвал высокопоставленных представителей власти не пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp. По информации вещателя, президент Франции Эмманюэль Макрон использует для общения с сотрудниками Telegram, а глава французского правительства Эдуар Филпп предпочитает WhatsApp.

«Если кто-то в правительстве занимается деликатными вопросами и использует WhatsApp, это ошибка»,— сказал господин Сноуден. При этом экс-аналитик АНБ и ЦРУ признал, что использование WhatsApp и Telegram «всегда лучше», нежели использование СМС, но оба мессенджера «чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр».

По его словам, компания Facebook, владеющая WhatsApp, имеет возможность при необходимости узнавать содержание разговоров и переписок пользователей. «Facebook является владельцем WhatsApp, и он слой за слоем удаляет различные уровни защиты»,— указал Эдвард Сноуден. Вместо WhatsApp и Telegram он порекомендовал использовать приложения Signal и Wire, которые, по его словам, «используют наилучшее возможное кодирование» и не принадлежат Facebook.

Кто такой Эдвард Сноуден Читать далее

В 2013 году Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России. 1 августа 2014 года он получил российский вид на жительство на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США господин Сноуден обвиняется в шпионаже и ему грозит длительный тюремный срок.