Уволенная замначальника воронежского департамента труда отказалась от суда с губернатором

Бывшая замначальника департамента труда и занятости населения Воронежской области Елена Маслова сменила ответчика в требовании к губернатору Александру Гусеву восстановить ее на работе и выплатить компенсацию. С соответствующим иском экс-чиновница обратилась в Ленинский райсуд Воронежа. Теперь ответчиком, судя по картотеке суда, является правительство Воронежской области.

По словам источника “Ъ-Черноземье” в облправительстве, первоначальный иск госпожи Масловой к господину Гусеву был «ошибочно составлен», поэтому оставлен судом без движения. После того, как она переделала иск, изменив в нем ответчика, судья Наталья Лисицкая начала рассмотрение дела. Предварительное заседание запланировано на 26 сентября.

Госпожа Маслова, напомним, была уволена 12 августа приказом губернатора «в связи с утратой доверия». 20 августа стало известно, что управление СКР по Воронежской области возбудило в отношении госпожи Масловой уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). «Были установлены факты возникновения конфликта интересов и несообщения о возникновении личной заинтересованности при коррупционном предложении»,— поясняли ранее в пресс-службе облправительства. Источник “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах региона уточнил, что у чиновницы могли обнаружить 7,7 млн руб., не отраженных в декларации, а в рамках расследования была оформлена явка с повинной.

Сергей Калашников