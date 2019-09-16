Суд начал рассматривать иск уволенной воронежской чиновницы о восстановлении на работе

Материал был обновлен в 15.30 16 сентября. Госпожа Маслова скорректировала иск, сменив в нем ответчика с губернатора Воронежской области Александра Гусева на облправительство.

В Ленинском райсуде Воронежа судья Наталья Лисицкая приняла к производству иск бывшего заместителя департамента труда и занятости населения Воронежской области Елены Масловой, уволенной 12 августа «в связи с утратой доверия». Об этом сообщается в картотеке суда.

Госпожа Маслова требует от правительства Воронежской области (губернатор Александр Гусев подписал приказ об увольнении чиновницы) восстановить ее на работе, а также взыскать с работодателя ее зарплату за время «вынужденного прогула» и компенсацию морального вреда. Ранее иск был оставлен без движения, но госпожа Маслова дослала в суд «исправленные материалы». Предварительное заседание запланировано на 26 сентября.

Напомним, 20 августа стало известно, что управление СКР по Воронежской области возбудило в отношении госпожи Масловой уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). «Были установлены факты возникновения конфликта интересов и несообщения о возникновении личной заинтересованности при коррупционном предложении»,— поясняли ранее в пресс-службе облправительства. Источник “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах региона уточнил, что у чиновницы могли обнаружить 7,7 млн руб., не отраженных в декларации, а в рамках расследования была оформлена явка с повинной.

Сергей Калашников