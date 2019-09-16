Из воронежского штаба Навального после обысков ушел координатор

Координатор воронежского штаба Алексея Навального Павел Смирнов покинул организацию. Об этом он сам рассказал “Ъ-Черноземье”. По словам господина Смирнова, это было назревшее решение: «Проработал два с половиной года, решил заняться чем-то другим». Он отметил, что не уходит из воронежской политики и готов поработать в «интересных проектах».

Напомним, 12 сентября в 43 городах России, в том числе Воронеже, Липецке, Тамбове и Белгороде, сотрудники СКР провели обыски в штабах Алексея Навального, а также по месту жительства их участников. Поводом стало уголовное дело об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). На личные счета оппозиционеров наложен арест на 75 млн руб.

Павел Смирнов являлся координатором воронежского штаба Навального с момента его открытия в апреле 2017 года. На данный момент обязанности координатора исполняет юрист штаба Данил Новиков.

Андрей Прах