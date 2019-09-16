Кремль считает, что дело Устинова не скажется на доверии к Росгвардии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать решение Тверского суда Москвы, назначившего 3,5 года колонии москвичу Павлу Устинову за нанесение травмы омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа. Также он считает, что это дело не повлияет на доверие россиян к Росгвардии.

«Мы по-прежнему не намерены комментировать судебные решения, не будем делать это на этот раз. Единственное, что в очередной, наверное, раз скажу, что не следует делать каких-то обобщающих выводов. Но, впрочем, еще раз: решение суда не комментируем»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос “Ъ FM”.

«Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии»,— добавил господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Тверской суд Москвы признал 23-летнего Устинова виновным в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и приговорил того к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Согласно фабуле уголовного дела, актер в ходе акции 3 августа «положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости».

Подробнее о приговоре читайте в публикации “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».