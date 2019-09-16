«ВСМПО-Ависма» готова покупать титановое сырье в Тамбовской области

Госкорпорация «ВСМПО-Ависма» (структура «Ростеха») готова покупать титановое сырье с месторождения «Центральное» в Тамбовской области, даже если местные власти будут сами вести проект по его добыче, которым ранее интересовалась компания. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в ее пресс-службе. Но там отметили, что это возможно «при условии соответствия сырья требованиям нашего производства и рыночной стоимости».

Напомним, тамбовские власти решили сами вести затянувшийся проект по разработке месторождения титанового сырья «Центральное», считающегося одним из крупнейших в мире. Обладминистрация выкупила у планировавшей добывать там сырье с 2008 года госкорпорации «ВСМПО-Ависма» права на геологоразведку.

Уже к концу 2019-го ожидается получение лицензии на добычу, которая позволит спроектировать опытное производство на 2 млн т циркон-рутил-ильменитовых песков за 3 млрд руб. с перспективой расширения до горно-обогатительного комбината на 8 млн т. Финансировать стройку обладминистрация намерена за счет инвесторов, не исключая участие и самой «ВСМПО-Ависма». В компании подтвердили “Ъ-Черноземье”, что больше не обладают правами на разработку месторождения или какой-либо его части, но не стали комментировать сумму и условия сделки с властями.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбовщина сплавилась с титаном».

Сергей Калашников