Посчитали — прослезились

В чужой кошелек заглядывать некрасиво, а в свой — неприятно: россияне за последние пять лет потеряли в доходах и в долларовом выражении (из-за скачков курсов валют), и в рублевом (из-за инфляции, роста цен и основных расходов).

Подготовила Светлана Сухова

В «Основных показателях рынка труда в первом полугодии 2019 года», опубликованных Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), содержались данные по уровню средней зарплаты в федеральных округах России в рублях и в пересчете на доллары.

Хотя власть с 2014 года неоднократно повторяет, как мантру, что на курс доллара при оценке уровня доходов обращать внимания не стоит (живем в рублевой зоне), реальность все же иная. Во-первых, импортная составляющая есть и в отечественных продуктах, стало быть, и динамика обменного курса важна. Есть и во-вторых. «У разных социальных групп отличается и доля валютных расходов,— отмечает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.— Для групп, где такая доля невелика, сокращение долларового выражения их доходов не так ощутимо (речь о бедных). А вот начиная со среднего класса доля валютной составляющей расходов растет, и ее сокращение уже ощущается острее. Я говорю о тех россиянах, кто раз в пять лет меняет машину, чаще приобретает бытовую технику, электронику и мебель, отдыхает за рубежом. Доля валютных расходов в их потребительской корзине составляет треть, а то и половину».

Какое количество россиян волнует, каковы будут их доходы, если их перевести по курсу? Социологические исследования РАНХиГС и РАН дают цифру среднего класса в России — 20 процентов (28 млн человек). Но это — мнение граждан, относящих себя к той или иной социальной группе, соответствует ли такая самооценка реальной ситуации — другой вопрос. И другой ответ: эксперты из Аналитического кредитного рейтингового агентства подсчитали, что для того, чтобы причислять себя к среднему классу, нужно зарабатывать не меньше 121 тысячи рублей в месяц в Москве или Петербурге и не менее 60 тысяч рублей в других городах страны, а людей, получающих такие зарплаты сегодня, всего 7 процентов населения.

То есть в зависимости от критериев оценки долларовая составляющая доходов небезразлична от 7 до 20 процентов россиян, и потери в доходах для них очевидны — курс скакнул в два с лишним раза. Но и для тех, кому важнее величины исключительно в рублях, радостного мало: за пять лет уровень рублевых доходов снизился, по меньшей мере, на величину инфляции. И, если верить инфляционному калькулятору, сегодня никто из тех, чьи зарплаты не индексировались или это делалось не в полном объеме, не получает столько же, сколько шесть лет назад.

По словам Хестанова, лучшим показателем финансового самочувствия россиян является такой индикатор, как «реально располагаемые доходы граждан» (не путать со среднедушевыми (фактическими), которые представлены на рисунке). Он рассчитывается Росстатом в процентах по отношению к предыдущему году и в нем учитываются не только доходы, но и основные расходы (на оплату ЖКХ, продуктовая корзина, транспорт и т.д.). Росстат подсчитал, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2018 году упали на 8,3% по сравнению с 2013 годом. Но такую цифру получили с помощью обновленной методики расчетов («Огонек подробно писал о том, как отечественная статистика меняет «формулы» по всем направлениям в статье «Пересчеты к лучшему» в №3 от 28 января). Если же считать по старой методике, то падение окажется куда более внушительным — более 10%. Не выручает и частичная индексация, проведенная для отдельных категорий граждан: потери для них (в чистых доходах) составляют около 15%. Если же индексации не было вовсе, то и под 30%.