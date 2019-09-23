Свободно о несвободе

В Мультимедиа Арт музее открылась выставка «Героический монумент» — ретроспектива Владимира Янкилевского, классика современного искусства и одного из самых ярких художников советской неофициальной культуры.

О творчестве Владимира Янкилевского Читать далее

Выставка посмертная — 4 января 2018 художник ушел из жизни накануне 80-летия. В единой экспозиции собрано свыше 80 его работ — из частных коллекций разных стран и из его личного собрания. Это в первую очередь «Люди в ящиках», которые появлялись под пером и карандашом Янкилевского на протяжении всей его жизни, не давая ему покоя. Люди, по собственной воле втиснувшие себя в ящики социальных ролей, искореженные и живущие в согнутом положении, удивляли его. Сам Янкилевский старался никакой социальной роли не играть, разве что роль художника. И уж во всяком случае не понимал, как это — сгибаться и вживаться в позу в соответствии с предложенным ящиком. Социум, впрочем, довольно рано пришел к нему сам, не втиснув в рамки, а вытолкнув на встречу с тогдашним главой СССР Никитой Хрущевым.

В 1962-м Янкилевский принял участие в выставке авангардистов в Манеже, где глава государства обругал работы нецензурными словами. Произведения Янкилевского, самого молодого участника выставки, вызвали особую ярость Хрущева: «Запретить! Все запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!»

После этих слов Янкилевский был лишен возможности выставляться, работать приходилось в тяжелых условиях. Как рассказывал сам художник, в московской квартире он не мог даже видеть свои масштабные произведения полностью, приходилось составлять части в воображении.

Последние 30 лет Янкилевский жил в Париже. Его работы выставлялись на персональных и групповых выставках, в том числе в нью-йоркском музее Гуггенхайма. Они есть в коллекциях Центра Помпиду в Париже, Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, других музеев. Но и став признанным художником с мировым именем, Янкилевский остается нонконформистом в самой сути своего творчества. Бытие непостижимо, утверждает он, и есть только позиция человека, не входящего в ящик. Художника больше нет, но остались его картины, его графика и альбомы. Вот и экспозиция — словно монумент для героя.