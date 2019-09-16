Атака дронов задела котировки

Нефть по 100, доллар по 30 — таковы возможные последствия атаки на нефтяные мощности Саудовской Аравии. В ночь на субботу крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, принадлежащий госкорпорации Saudi Aramco, подвергся нападению боевых беспилотников. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах». А США обвинили в случившемся Иран. Властям Саудовской Аравии пришлось сократить добычу почти на 60%. Накануне они пообещали скоро восстановить ее на треть. Тем временем аналитики рассуждают о том, в какой срок стоимость нефти может дойти до $100 за баррель. Что в этом случае будет с рублем и российским топливным рынком? Выяснял Григорий Колганов.

На рынке нефти, кажется, появился новый влиятельный игрок — йеменские беспилотники. Своей атакой они могут совершить то, чего не удалось странам ОПЕК+ — взвинтить цены на сырье до десятилетних максимумов. Ведущий эксперт Финансового университета Станислав Митрахович охотно верит в такое развитие событий. При определенных условиях стоимость барреля рискует вернуться к $100. «Огромное значение имеет не то, что где-то возник какой-то реальный дефицит, а какие настроения, какой информационный фон. Последний сам по себе может разогнать цены на несколько процентов. Если мы говорим про ближайшие дни, в дальнейшем все будет зависеть от того, какие будут новости приходить. Нефть за $100 может быть в том случае, если США нанесут военный удар по Ирану, обвинив его в том, что он через своих агентов ставит под угрозу нефтяную безопасность всего мира»,— считает Митрахович.

Что же в этом случае будет с российским бензином, который власти и так вынуждены сдерживать в ручном режиме? В 2011 году, когда нефть перевалила за $100, топливо внутри страны стоило около 90 центов за литр. Сейчас горючее обходится потребителю примерно в 65 центов, то есть перспективы для роста просматриваются. Но вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев уверяет, что прямой зависимости нет: «Стоимость нефти не связана напрямую со стоимостью бензина. У нас фискальное ценообразование на топливо. Цена нефти в бензине ничтожна. Здесь важнее эффективность экспорта или внутреннего рынка — вот такого рода вещи, а не повышение самой цены».

Многое в этом вопросе, судя по всему, будет зависеть от механизма демпфера, с помощью которого государство сдерживает цены на бензин, компенсируя нефтяникам разницу между внутренней и экспортной стоимостью топлива. Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов опасается, что в нынешнем виде демпфер не поможет сгладить эффект от скачка цена на нефть: «Параметры, которые на сегодня установлены, если нефть подскочит до $100 за баррель, не справятся с ситуацией. Котировки на внутреннем рынке, учитывая, что сейчас вырос спрос на нефтепродукты, конечно, тоже поползут вверх.

Чем меньше будет разница между оптовой ценой и розничной, тем быстрее и активнее это дело будет транслироваться в розницу. Я сомневаюсь, что 70 руб., но за 50 пробить может».

А что же при более высоких ценах на нефть будет с российской валютой? В том же 2011-м среднегодовая стоимость доллара не дотянула до 30 руб. Может, россиян снова ждут приятные цифры в обменниках? Руководителю Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой такой сценарий кажется маловероятным — всему виной бюджетное правило. «Начиная с $40 за баррель, ЦБ валюту покупает. Рост цен на нефть сказывается только на объеме покупки Центральным банком. Прямой эффект от роста цен на нефть нулевой, может быть косвенный — от притока капитала. Но мне кажется, что санкции для рынка более важный фактор. Небольшой рост цен на нефть мало что меняет в восприятии России»,— заключает Орлова.

Получается, государство рискует извлечь символическую выгоду из растущих цен на нефть. Видимо, это своеобразное следствие того, что российская экономика перестала зависеть от котировок на энергоносители, о чем не без гордости заявляли ранее власти. Как-то даже не вовремя отвязались мы от углеводородов.

В Кремле решительно осудили атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что случившееся может негативно повлиять на стабильность энергорынков. Тем временем в Сенате США звучат призывы рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана из-за нападения на объекты Saudi Aramco.