Грани сериальности

В Иваново завершился очередной фестиваль сериалов «Пилот» — своего рода «Телекинотавр» еще не вышедших в эфир телевизионных проектов от крупнейших каналов, стриминговых сервисов и независимых производителей. Самое интересное в этом параде грядущих премьер — он дает представление не только о планах производителей, но и об ожиданиях аудитории.

Егор Москвитин

Начать рассказ об отечественной сериальной индустрии можно с бравурной ноты: запущенный летом прошлого года онлайн-кинотеатр «ТНТ-Премьер» в первый же месяц отчитался о 4 млн просмотров своих сериалов и фильмов. Львиная доля пришлась на сериал «Домашний арест» — нашумевший проект Семена Слепакова о российской коррупции и властном произволе. Борис Хлебников и Наталия Мещанинова (победители «Кинотавра-2017» и «Кинотавра-2018») свой новый общий проект «Шторм» также выпускают на видеосервисе — «Старт». Это будет остросюжетная драма о коррупции как о социальном клее.

А в ближайшее время творческой свободы в сериальном производстве станет и того больше: к производству собственного контента приступают интернет-сервисы «Кинопоиск», «Окко», Videomore и другие. При этом снимать сериалы так, как это принято на федеральных каналах, они не смогут: платежеспособная аудитория интернета требует от драматургов искренности, злободневности и глубокой рефлексии по поводу российской жизни. Все просто: едва почувствовав фальшь, эта аудитория вернется к западным сериалам, за просмотр которых ее научили платить сервисы вроде российской «Амедиатеки» или американского Netflix. К слову, в скором времени таких расходов (а вместе с ними и выбора) у современного зрителя станет еще больше — вот-вот появятся платные сервисы от Apple, Disney и HBO.

Сейчас же на российском рынке сложилась уникальная ситуация: богатые интернет-компании готовы вкладываться в качественные драмы, у платежеспособных зрителей есть энтузиазм в отношении к отечественному контенту, а телеканалы в попытке удержать и диверсифицировать аудиторию также решаются разнообразить репертуар. Впрочем, это окно небывалой творческой свободы может схлопнуться в любой момент — тем интереснее оценить, как им распорядились участники нынешнего фестиваля сериалов «Пилот», прошедшего на прошлой неделе в Иваново. К тому же предыдущий, «Пилот-2018», задал планку: на нем, напомню, были представлены сериалы с широким диапазоном тем — от истории про вербовку московской девушки исламским террористом («На краю») и социальной сатиры под видом стриптиз-шоу («Содержанки») до драм про коррупцию во власти («Министерство») и в школе («Учителя»).

Первое, что бросалось в глаза на новом фестивале,— стремление федеральных каналов декорировать свою драматургию, сделать ее более современной, не теряя при этом «ядерный» зрительский электорат.

Сериал «Герой по вызову» (НТВ) — вроде бы обычный детектив о том, как хорошие полицейские и их добровольный помощник борются со злом. Но в нем очень много иронии, которую уловят лишь молодые зрители (а их в доле НТВ, к слову, все больше). В первой серии есть шутки, которые могут стать крылатыми, например: «Это государственный кокаин!» Герои существуют не в идеальной среде, а во вполне реалистичной, где есть и палочная система, и служебные махинации. Другой сериал НТВ, «Тень за спиной», и вовсе кажется «настоящим детективом» в традициях американского канала HBO и фильмов Дэвида Линча. В маленьком городке одна за другой пропадают женщины, а приезжий сыщик сталкивается с общим безразличием и социальным упадком.

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Одна из самых ожидаемых премьер «Первого канала» — «Дети», драма Алены Званцовой о благополучных москвичах, озабоченных продолжением рода. Умирающий мужчина просит свою жену зачать ребенка от другого мужчины. Этот сюжетных ход позволяет не только углубиться в этику и психологию современных семейных отношений, но и намекнуть на гораздо более масштабную социальную проблему. Искусственно «зачинать» приходится не только потомство, но и, так сказать, сами смыслы существования в новом мире. И даже такие вполне традиционные сериалы «Первого канала», как «Магомаев» (непростая телебиография любимого всеми певца) и «Тонкие материи» (трогательная история советских модниц), пытаются исподволь говорить со зрителем о важности личной свободы, которая для героев обеих драм означает противопоставление себя государству.

Спасение от общества в частной жизни — сквозной сюжет многих сериалов «Пилота», но на их фоне выделяется новый проект Алексея Чупова и Наталии Меркуловой «Колл-центр», снятый для сервиса «ТНТ-Премьер». Его герои оказываются изолированы от внешнего мира по прихоти террористов. Неизвестные минируют стеклянный, насквозь прозрачный офис и начинают ставить над его сотрудниками социальные эксперименты. Сотрудники, разумеется, представлены идеальным срезом российского общества: в стрессовой ситуации они оказываются не способными к коммуникации друг с другом — даже перед лицом катастрофы. О другом критическом сбое в коммуникации — между поколениями — пытается предупредить интернет-сериал #DЕТКИ. Это вполне себе преемник скандальной «Школы» Валерии Гай Германики, но часть событий разворачивается в цифровом пространстве. Главная героиня — ютуб-блогерша, лидер мнений среди подростков.

Еще один важный симптом: наше телевидение явно не хочет отставать от кинематографа, опьяненного духом 90-х. На «Кинотавре» в этом году победил «Бык», а триумфатором «Пилота» год назад стала музыкальная комедия СТС «Девяностые: Весело и громко». Теперь на ностальгии решил сыграть канал ТНТ. Его комедия «Полярный-17» — это наш ответ «Лиллехаммеру»: история о бывшем бандите, вынужденном бежать из современной Москвы в заснеженную глубинку. Время в ней остановилось, так что эволюционировавший в цивилизованного бизнесмена браток вновь оказался в родных и уютных лихих 90-х. А взрослению в те самые 90-е посвящен очаровательный драматический сериал «Братство крыши». Это что-то вроде «Очень странных дел» (американский научно-фантастический сериал братьев Даффер для Netflix, 2016), только для 30-летних россиян и с бандитами вместо пришельцев.

Гендерные истории — особый трек. Сразу два комедийных сериала — «Дылды» от СТС и «Макаров» от ТНТ — например, пытаются отрефлексировать женскую революцию в драматургии. В первом волейбольный тренер, плейбой и сексист (его играет Павел Деревянко) в качестве наказания за хамство назначается наставником студенческой женской команды. Во втором сериале лихой и брутальный полицейский (Павел Майков) становится наставником нескольких девушек-стажерок.

То есть это вполне себе сериалы эпохи #MeToo, но тема, к которой в западной драматургии относятся очень серьезно, у нас становится поводом для шуток. Впрочем, это все равно романы воспитания, точнее перевоспитания. Но чувствительным зрителям придется потерпеть.

Еще на «Пилоте» был представлен русский аналог «Секса в большом городе» — сериал ТНТ «Иванько», рассказывающий о неожиданном союзе нескольких женщин, разочарованных (и справедливо) в окружающем их мире. А трагикомедия Дарьи Грацевич «Триада» (тоже ТНТ), открывшая фестиваль, и вовсе описывает ситуацию, в которой три героини понимают, что ждут детей от одного и того же мужчины. Который внезапно решает никого из них не бросать — но так только хуже…

На фестивале, как и в прошлом году, было представлено много чисто развлекательных сериалов, ведь терапевтическая функция телевидения не менее важна. Блестящая комедия СТС «Родительский комитет» — нежнейшая история отца-одиночки и матери-одиночки, чьи дети оказались в одном классе. «Чудо-доктор» «Первого канала» — медицинский процедурный сериал, украшенный элементами магического реализма. У его главной героини есть сверхспособность, а снята история так, что холодные больничные стены превращаются в декорации для святочного рассказа. А сериалы «Документалист» (ТВ-3), «Спи со мной» (ТНТ) и «Детективный синдром» («Первый») напоминают, что кроме гражданской позиции у современных телевизионных драм должен быть еще и увлекательный динамичный сюжет. В первом случае — мистический, во втором — криминальный, а в третьем — ироничный.

Словом, на традиционный вопрос, куда движется сегодня российский сериал — в сторону большей гуманизации или же развлечения, приходится отвечать так: во все стороны сразу, как нетерпеливый подросток. Со всеми вытекающими из такой траектории движения последствиями — как положительными, так и отрицательными.