Шпион, ушедший в холод

Netflix выпустил мини-сериал «Шпион», посвященный легендарному агенту «Моссада» Эли Коэну, в 1960-е шпионившему в Сирии в пользу Израиля

Самой большой интригой сериала было приглашение на роль Эли Коэна, героя Израиля, одного из самых эффективных разведчиков в истории, казненного в 1965 году в Дамаске за шпионаж, его британского однофамильца Саши Барона Коэна. Этому противился весь послужной список актера, записного комика, за которым тянется шлейф пародийных выдуманных личин, от казахского репортера Бората до напыщенного белого рэпера Али Джи. Он же прирожденный клоун — а теперь вдруг выйдет с серьезным лицом? Но все вопросы отпадают в течение первых пяти минут, что Коэн проводит на экране в роли Коэна: отныне никто больше не усомнится, что Саша Барон Коэн — блестящий драматический актер, и материал этот — стопроцентно его. Актер, привыкший не «играть», а существовать в шкуре другого, в этой точке совпадает со своим персонажем — человеком, который долгие годы притворялся кем-то другим почти до полного самозабвения.

Фото: Agora Films; Netflix

Сюжет «Шпиона» начинается в 1960-м, когда скромный бухгалтер, днями просиживающий штаны за счетной машинкой в тель-авивском универмаге, поступает на службу в военную разведку. За кадром остается предыстория: до того как оказаться в Израиле, настоящий Эли Коэн был замешан в деле о поимке сионистских шпионов в Александрии, откуда он родом. После Суэцкого кризиса его выслали из Египта; прибыв в Израиль, он пытался поступить в «Моссад», но ему было отказано. Создатель сериала Гидеон Рафф (автор «Военнопленных», ремейком которых стала «Родина) предпочел не вдаваться в эти подробности — мы впервые встречаем Эли Коэна в тот момент, когда у «Моссада» возникает острая нужда в новом агенте из-за кризиса на Голанских высотах: сирийцы бомбят приграничные кибуцы, чтобы отвлечь внимание израильских военных от каких-то таинственных укреплений.

Тренировать новичка для работы на вражеской территории берется опытный инструктор Дан Пелег (Ноа Эммерих), который сразу понимает, что перед ним будущий гений шпионажа: Эли чует опасность за версту и умеет идеально перевоплощаться. Эпизоды, в которых Дан натаскивает Эли в шпионской премудрости,— этакий анти-Бонд: новоиспеченный агент совсем не супермен, он не силен физически и очень медленно усваивает необходимые навыки. Но главное — он одержим и готов лезть в самое пекло, а это значит, как полагает Дан, что, превратившись в виртуоза, он может зарваться, начать излишне рисковать.

Пройдя ускоренную подготовку, Коэн оказывается в Аргентине. По легенде, он родившийся в Буэнос-Айресе Камаль Амин Таабат, сын сирийских иммигрантов и успешный торговец антикварной мебелью. Здесь и наступает звездный час Саши Барона Коэна — возможность сыграть двойную роль: тихого еврейского бухгалтера, внезапно осознавшего себя богатым, вальяжным, светским арабским бизнесменом, вхожим на дипломатические приемы.

Фото: Agora Films; Netflix

Сериал с головой погружается в приключения Эли Коэна в Сирии, удивительные и тревожные, но самое интересное тут не шпионская интрига, а второй план — то, что выплывает на поверхность лишь в семейной истории Коэна. Однажды жена Эли Надя (Хадар Ратсон Ротем), самоотверженно прождавшая его долгие годы, пока ей врали, что муж работает закупщиком мебели для министерства, скажет его куратору Дану: «Он пошел на это ради другой жизни. Он хочет стать кем-то, потому что думает, что мне недостаточно его самого». На самом деле все еще сложнее: человеку никогда не достаточно себя самого. А поиски себя в другом заводят его в ловушку. В какой-то момент экранный Эли Коэн настолько вживается в роль Камаля, что, приезжая на побывку в Израиль, потихоньку становится чужим среди своих. Происходит обратное превращение: отныне он вынужден притворяться собой, а история о том, как теряешь себя, куда более захватывающая и опасная, потому что она универсальна.

«The Spy», 2019