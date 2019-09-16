«Роскосмос» рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов

Рассматривается возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов, сообщил «Роскосмос» «РИА Новости». Пистолетами космонавты перестали пользоваться в 2007 году.

«Формирование состава носимого аварийного запаса для пилотируемого транспортного корабля нового поколения (“Орел”, ранее известном как “Федерация”) будет проводиться на более позднее этапе его создания»,— заявила госкорпорация. Первый полет на «Орле» планируется на 2025 год.

В 1965 году космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев приземлились в зимней тайге и несколько дней отпугивали медведей-шатунов пистолетом Макарова, который ранее выдавался космонавтам. После этого инцидента был создан специальный трехствольный пистолет ТП-82, на доработку которого ушло больше 15 лет. В 2007 году закончились сроки годности специальных патронов, производственная линия для изготовления новых была тогда же закрыта.

О том, что «Федерацию» планируют переименовать, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил еще в феврале. По его мнению, корабль не должен называться как «девочка».

Корабль «Федерация» должен прийти на смену используемому более полувека «Союзу». Корабль предназначен для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в дальний космос.