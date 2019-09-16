Молоко добежать не успевает

Национальный союз производителей молока — «Союзмолоко» просит Минстрой пересмотреть сроки прекращения действия предварительных санитарно-защитных зон (СЗЗ), которые истекают в конце 2019 года. Как выяснил “Ъ”, многие компании могут не успеть установить новые СЗЗ из-за длительных процедур. Промышленники опасаются, что в это время санитарные территории могут застроить, и собственникам строений придется возмещать убытки. В союзе заявляют, что это «с неизбежностью» приведет к банкротству многих молочных предприятий. Об аналогичных рисках говорят и другие производители. Собеседники “Ъ” указывают, что необходимость возмещать убытки может коснуться даже тех, кто санитарные зоны установил.

С просьбой пересмотреть сроки прекращения действия предварительных санитарно-защитных зон (СЗЗ) в Минстрой обратился гендиректор «Союзмолока» (объединяет «Экониву», Danone, PepsiCo, Valio и других) Артем Белов. Копия обращения есть в распоряжении “Ъ”. Отметим, СЗЗ реализуют принцип «защиты расстоянием» и располагаются вокруг объектов, являющихся источниками вредного воздействия на здоровье людей. Размер СЗЗ определяется таким образом, чтобы за их пределами не было превышения показателей, установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями.

1 января 2020 года предварительные СЗЗ прекратят свое существование, это предусмотрено в рамках реформирования законодательства в части механизма утверждения санитарно-защитных зон. Господин Белов в письме говорит, что из 120 компаний, входящих в «Союзмолоко», только у двух предприятий такие зоны утверждены Роспотребнадзором. При этом для более сотни объектов производителей сырого молока и молочной продукции СЗЗ отсутствуют: «Многие предприятия находятся в процессе сбора документов, не осведомлены в полной мере о вступающих в силу нормах».

При этом глава союза указывает, что с момента прекращения существования предварительных зон действующие в них ограничения, например, на жилую застройку, также будут недействительны. Таким образом, за время, пока компании будут заниматься процедурными вопросами, вокруг могут вырасти здания и другие капитальные объекты. Впоследствии разбираться с новыми собственниками и возмещать им убытки придется промышленникам. «Такие обязательства с неизбежностью приведут к банкротству многих молочных предприятий»,— указывает Артем Белов.

Ранее “Ъ” писал про аналогичные проблемы с СЗЗ крупных компаний, в частности, у металлургов и нефтяников (см. “Ъ” от 11 апреля). Так, бизнес жаловался среди прочего на жесткие ограничения на размещение строений в санитарных зонах и предупреждал о многомиллионных затратах, возникающих в связи с этим для компаний (см. “Ъ” от 31 июля). В РСПП заявляли о рисках ухудшения инвестклимата в стране из-за невозможности создавать и модернизировать производства. Кроме того, ранее “Ъ” сообщал о предложениях Роспотребнадзора ввести СЗЗ для автомобильных дорог и железнодорожных линий. В ОАО РЖД уже жаловались, что на разработку проектов таких зон для объектов компании потребуется около 103 млрд руб., а общие расходы госмонополии могут «исчисляться триллионами рублей».

Собеседник “Ъ” в крупной компании-производителе мяса подтвердил, что риски прогнозируют и в этой отрасли. «У предприятия, к примеру, может быть около 50 откормочных площадок, на каждую необходима СЗЗ, а если зона "слетает", то там автоматически допускается стороннее строительство, из-за чего работа площадки может встать»,— рассказывает он. Источник “Ъ” в другой компании — крупном производителе из пищевой отрасли говорит, что в отдельных случаях близкое соседство, к примеру, жилых объектов с предприятиями приведет к необходимости выкупа участков и возведенных строений у новых собственников, что может вылиться в существенные финансовые затраты для бизнеса.

Риск того, что органы Роспотребнадзора не утвердят СЗЗ в установленные законом сроки, вполне реален, беспокоится собеседник “Ъ” еще в одной крупной пищевой компании. «Уже на текущем этапе сбора данных и подготовки документации в некоторых случаях мы получаем от уполномоченных органов ответ об отсутствии необходимости утверждать СЗЗ. При этом федеральное законодательство напрямую говорит о необходимости их утверждения. Нам приходится вести переговоры с региональными органами власти»,— рассказывает он.

Собеседник “Ъ” в горнодобывающей компании обращает внимание, что аналогичные проблемы могут возникнуть у предприятий всех отраслей, даже у тех, кто СЗЗ уже установил и утвердил: «Ранее такие зоны не наносились на кадастровую карту, и сведения о них никаким иным способом не доводились до органов, выдающих разрешения на строительство. На практике нет никаких гарантий, что сегодня в их границах действительно отсутствуют объекты, размещение которых там запрещено. Но закон делает виноватым бизнес». Кроме того, говорит собеседник “Ъ”, необходимость возмещения убытков может появиться при любой реконструкции на предприятии, когда СЗЗ придется устанавливать заново. «Даже сам риск возникновения массовых разбирательств по подобным поводам, вне зависимости от исхода соответствующих судов, представляется чрезмерным и губительным для делового климата, не говоря уже о том, что, если решения будут приниматься не в пользу предприятий, это будет что-то сродни экспроприации»,— сетует он.

В Минстрое рекомендовали обратиться в Роспотребнадзор. Там не ответили на запрос и звонки “Ъ”.

Анна Васильева, Анатолий Костырев