У бизнеса наступает санитарная полоса

В распоряжении “Ъ” оказался разработанный Роспотребнадзором проект правительственного постановления, который впервые вводит в России санитарно-защитные зоны для автомобильных дорог и железнодорожных линий. В таких зонах, где допускается превышение ПДК вредных веществ, устанавливаются жесткие ограничения на размещение строений, в частности, жилых домов. Глава ОАО РЖД уже пожаловался вице-премьеру Дмитрию Козаку, что на разработку проектов таких зон для объектов компании потребуется около 103 млрд руб., а общие расходы госмонополии могут «исчисляться триллионами рублей». На «непропорциональные расходы» жалуются и представители других отраслей. В РСПП настаивают на полной переработке документа, который из-за избыточных и неопределенных требований приведет к «коррупциогенным рискам и ухудшению инвестклимата в стране».

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пожаловался (письмо есть у “Ъ”) вице-премьеру Дмитрию Козаку на доработанный проект положения, регламентирующий, в частности, правила установления санитарно-защитных зон (СЗЗ). Этот документ в середине июля Роспотребнадзор направил для согласования ведомствам. Отметим, СЗЗ реализуют принцип «защиты расстоянием» и устанавливаются вокруг объектов, являющихся источниками воздействия на здоровье людей. Их размер определяется таким образом, чтобы за их пределами не было превышения санитарно-эпидемиологических требований. Ранее такой порядок регламентировали СанПиНы.

В своем письме промышленники заявляют, что новый документ, в частности, усложнит процедуры установления СЗЗ, а также повлечет за собой непропорциональные расходы для компаний и ухудшение инвестклимата в стране. Так, промышленники жалуются на отсутствие критериев для принятия решения о необходимости таких зон. В документе санитарного ведомства говорится, что СЗЗ устанавливаются в отношении «действующих, планируемых и реконструируемых объектов капитального и некапитального строительства, сооружений и групп производственных объектов», которые являются источниками «химического, физического и биологического воздействия на среду обитания человека». «Если исходить из того, что под этим подразумевается сумма вклада выбросов загрязняющих веществ за границами земельного участка, отведенного под объект, то такой подход нельзя назвать обоснованным»,— говорится в письме РСПП. Авторы отмечают, что в ряде случаев фоновое загрязнение воздуха «само по себе превышает гигиенические нормативы», например, из-за наличия вблизи других промышленных источников загрязнения, а также автомобильных дорог, в то время как «вклад предприятия в загрязнение минимален».

Собеседник в РСПП говорит, что документ приведет к значительным убыткам для компаний из-за возможного отселения жителей домов: «Есть предприятия, у которых сейчас нет таких зон, а у кого-то жилые дома уже попадают в СЗЗ. Это может быть неизвестно компании, ведь разрешение на строительство выдавали власти поселения. А возмещать убытки будет бизнес». Другой собеседник указывает на коррупциогенные риски: «Есть шанс, что к вам придет прокурор или санитар и скажет, что в вашей зоне есть объекты, которых там быть не должно, и заставит разрабатывать новый проект, проводить все расчеты». Список объектов, которые запрещено размещать в подобных зонах, пополнили воинские казармы, исправительные учреждения и изоляторы временного содержания. Близкий к крупной компании собеседник “Ъ” обращает внимание, что подобные объекты строились преимущественно в советское время и многие располагаются близко к предприятиям.

Собеседник “Ъ” среди промышленников указывает, что уже сейчас у многих предприятий, находящихся в секторе жилой застройки, СЗЗ определены «по забору». При этом он сомневается в отсутствии превышения выбросов за пределы участка. Завкафедрой института химии и инженерной экологии Тольяттинского госуниверситета Марианна Кравцова объясняет, что СанПиНы, которые ранее устанавливали требования для размеров СЗЗ, предполагали в исключительных случаях возможность их уменьшения, «но не до контура предприятия». «Не нужно испытывать иллюзий — это опасные промышленные объекты. Сейчас предприятия, которые сократили такие зоны вокруг своих объектов, не несут ответственности за восстановление нарушенных территорий».

Также промышленники считают избыточным требование установления подобных зон в отношении объектов, удаленных на значительное расстояние от населенных пунктов: «В тайге стоит, допустим, ГОК — он на кого влияние оказывает? Но компаниям придется регулярно замерять выбросы за пределами этих зон, а проверяющим органам прилетать на вертолете в тайгу и контролировать». Ранее в ЛУКОЙЛе заявляли “Ъ”, что установление таких зон на объектах компании (АЗС, скважины и т. д.) оценивают в 1 млрд руб. Доцент кафедры «Экология и химическая технология» ЮУрГУ Светлана Ницкая соглашается: «Надо помнить, что основное назначение СЗЗ — ограждение жилых районов от влияния предприятий».

Однако главное новшество заключается в том, что документ впервые вводит необходимость установления СЗЗ в отношении автомобильных дорог и железнодорожных линий.

В проекте уточняется: в случае превышения санитарно-эпидемиологических требований за границами полосы отвода таких объектов. Это вызвало негодование бизнеса. Глава ОАО РЖД Олег Белозеров в письме Дмитрию Козаку жалуется на необходимость проведения ряда обязательных исследований и процедур, поскольку «79% линейных и 82% стационарных объектов инфраструктуры ж/д транспорта находятся в границах городских и сельских поселений». Так, в ОАО РЖД заявляют, что на разработку проектов потребуется около 103 млрд руб. «Одновременно с этим принятие указанного проекта постановления в предлагаемой редакции повлечет за собой необходимость выкупа компанией жилых и иных объектов недвижимости, а также возмещение затрат на прекращение прав на земельные участки, расположенные в границах СЗЗ»,— говорится в письме. При этом расходы ОАО РЖД «могут исчисляться триллионами рублей». В аппарате вице-премьера не смогли оперативно ответить на вопросы “Ъ”. В ОАО РЖД отказались от комментариев.

“Ъ” отправил запрос в Минтранс с просьбой оценить объем аналогичных расходов для автомобильных дорог. Там лишь ответили, что «документ Роспотребнадзора находится на рассмотрении». Проведенное год назад исследование «Гринписа России» показало, что в городах-миллионниках воздух вблизи автодорог с интенсивным движением загрязнен диоксидом азота (см. “Ъ” от 16 октября 2018 года). Так, в Москве 21 из 78 измерительных трубок показали концентрацию диоксида азота выше ПДК (11 из них находились на расстоянии менее 20 м от автодорог). В «Гринписе» приветствуют подобные новшества, однако обращают внимание на трудности. «Города уже застроены, и вряд ли речь идет об их глобальной реконструкции,— говорит эксперт "Гринписа" Василий Яблоков.— Из возможных способов реализации — сужение дорог до размера, когда поток машин не оказывает влияния на ближайшие жилые застройки, а также создание зон с пониженными разрешенными выбросами». «Когда прокладывалось Третье транспортное кольцо в Москве, были выполнены работы по минимизации рисков для населения,— сообщил “Ъ” заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич.— Тогда были установлены шумозащитные экраны, сделано озеленение, других мер пока не придумали. Риски остались, но стали намного меньше». Впрочем, эксперт считает, что требование установить зоны в отношении автодорог требует дополнительного обоснования, поскольку такая практика вводится впервые.

В Роспотребнадзоре ответили лишь, что «вопросы находятся на рассмотрении и в процессе согласования».

Анна Васильева