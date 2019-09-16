Срочный сбой

Впервые с февраля 2018 года Московская биржа приостановила торги на срочном рынке из-за технического сбоя. Незадолго до окончания основной сессии 13 сентября к системе не смогли подключиться несколько участников, и торги приостановили для всех. Котировки основных базовых активов были стабильны, и участники рынка не ожидают серьезных потерь у клиентов. Тем не менее такие сбои нарушают интересы участников торгов, поскольку многие предпочитают закрывать открытые позиции перед выходными.

Московская биржа 13 сентября приостановила торги на срочном рынке незадолго до окончания основной сессии, в 18:20, в связи с невозможностью подключения части участников. Торговая система была доступна для снятия ранее выставленных заявок с 18:25. Торги на срочном рынке были возобновлены после окончания вечерней клиринговой сессии в 19:00.

Последний раз Московская биржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 30 июля 2018 года, приостановка торгов на срочном рынке была 13 февраля 2018 года. На этот раз, пояснили в пресс-службе биржи, у нескольких участников торгов возникли проблемы с подключением к серверам доступа торговой системы срочного рынка, в причинах «разбираются». Чтобы дать возможность участникам заново подключиться, биржа приостановили торги в 18:20. «Торговая система была доступна уже через пять минут, но по правилам биржи необходимо дать всем участникам торгов время на снятие заявок»,— сообщили в пресс-службе торговой площадки. Все остальные рынки биржи работали в штатном режиме. Участников торгов, которые не смогли подключиться, биржа не раскрывает.

На вторую половину дня, с 16:00 до 19:00, как правило, приходится основной объем торгов в срочной секции. Причем час торгов с 18:00 до 19:00 — один из самых напряженных. По статистике биржи, в сентябре на этот период приходилось 10–20% всего дневного оборота. Однако вечером 13 сентября на срочном рынке не было серьезных движений, поэтому биржевой сбой не стал критичным. «В пятницу вечером существенной активности не наблюдалось, рынок был спокойный, а срок приостановки недолгий. Полагаем, что к каким-либо серьезным потерям это не приведет»,— сообщил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

По данным биржи, общий объем торгов на срочном рынке 13 сентября составил 303,5 млрд руб. Этот результат в 1,8 раза ниже, чем за предыдущий день, однако находится на среднем уровне других дней сентября.

Около трети объема торгов приходится на сделки с фьючерсными контрактами на нефть Brent, еще столько же — на сделки с контрактами на курс доллара. В последний час основной сессии котировки базовых активов оставались стабильными — курс доллара находился в районе отметки 64,25 руб./$, а котировки Brent в районе $60,4 за баррель.

Тем не менее, отмечает руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса «Финам» Дмитрий Леснов, для клиентов сбой выглядит негативным фактором: «Особенно учитывая конец рабочей недели, поскольку многие предпочитают закрывать короткие позиции, дабы избежать рисков событий в выходные, и таких клиентов довольно много». Оценить потери, уточнил господин Леснов, трудно, поскольку сбой затронул только часть профучастников, а клиенты других оказались в более выгодном положении. Директор департамента электронной торговли и прайм-брокерского обслуживания Sova Capital Григорий Козин добавил, что пока полной картины сбоя нет, в том числе из-за неудовлетворительной коммуникации с биржей. Как правило, пояснил он, особо осторожные клиенты не возобновляют торговлю до полной уверенности в работоспособности площадки, а поддержка этой уверенности базируется на безупречной коммуникации.

Полина Смородская