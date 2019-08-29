Китай успокоил инвесторов

Международные инвесторы воодушевлены миролюбивым тоном Пекина относительно торговой войны с США. В результате европейские фондовые индексы выросли в четверг на 1–2%. Российский рынок принял участие в этом небольшом ралли. В результате роста индекс Московской биржи поднялся на 1,4% и впервые с 9 августа закрепился выше уровня 2700 пунктов.

В результате уверенного роста котировок индекс Мосбиржи поднялся выше уровня 2700 пунктов. К 16:50 индекс поднялся на 1,4%, до отметки 2714,37 пункта — максимального значения со 2 августа. Долларовый индекс РТС вырос менее значительно, только на 1,1%, до 1282,84 пункта. К 17:30 индексы стабилизировались возле отметок 2702,8 и 1278,4 пункта, что соответственно на 1,2% и 0,9% выше значений закрытия среды. Российский фондовый рынок в тренде с европейскими площадками. К 17:30 ведущие европейские индексы продемонстрировали рост на 1,3–2%. Американские индексы начали торговый день ростом на 1%.

Хроника торговой войны США и Китая Читать далее

Всплеск оптимизма на мировых рынках был вызван заявлением китайских властей о том, что они не предпримут немедленных ответных мер против недавнего повышения США пошлин на импорт из Китая. «У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас,— это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны»,— заявил в четверг официальный представитель Министерства торговли КНР Гао Фэн.

Среди лидеров роста можно выделить акции «Газпрома» и ЛУКОЙЛа, подорожавшие соответственно на 2% и 2,5%.

«В обоих случаях рост вызван в первую очередь хорошими результатами за второй квартал и первое полугодие текущего года. "Газпром" порадовал инвесторов способностью генерировать высокие денежные потоки, даже несмотря на сложную ситуацию на европейском газовом рынке»,— отметил управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев.

Виталий Гайдаев