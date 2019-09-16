Лом принесли в суд

Как выяснил “Ъ”, сделка по покупке «Трансломом» металлоломного бизнеса ТМК, входящего в группу «Синара» Дмитрия Пумпянского, столкнулась с новыми проблемами. Малоизвестная компания «Эпсилон», которую источники “Ъ” на рынке связывают с бывшими поставщиками металлолома для ТМК, подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить разрешение ФАС на сделку. По мнению юристов, формально иск не мешает закрыть ее, но может побудить стороны отложить завершение сделки до решения суда.

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск ООО «ПКФ "Эпсилон"», зарегистрированного в Екатеринбурге. «Эпсилон» требует признать незаконным разрешение ФАС, выданное компании «Гермес» (аффилирована с «Трансломом»), на покупку активов «ТМК-Чермет». Как писал “Ъ” 4 сентября, ФАС сочла, что слияние этих крупных заготовителей лома не приведет к ограничению конкуренции.

«ТМК-Чермет» поставляет лом для Таганрогского металлургического, Северского и Волжского трубных заводов, входящих в группу ТМК. В 2018 году объем реализации лома составил 2 млн тонн. Источники “Ъ” рассказывали, что «Транслом» входит в круг интересов Аркадия Ротенберга, однако его представитель опровергает данную информацию.

О компании «Эпсилон» известно немного. По данным «Картотеки», владельцем и генеральным директором является Андрей Треногин. Основным видом деятельности фирмы является обработка отходов и лома черных металлов. Собеседники “Ъ” на рынке считают, что «Эпсилон» связан с бывшими крупными поставщиками металлолома для ТМК, которые недовольны сделкой. В «Трансломе» не ответили на запрос “Ъ”. По телефонным номерам и электронной почте «Эпсилона», указанным в «Картотеке», никто не ответил. В ФАС заявили, что иск «Эпсилона» поступил в службу, аргументы компании анализируются. В начале сентября Дмитрий Пумпянский говорил ТАСС, что стороны готовятся закрыть сделку.

О продаже «ТМК-Чермет» было объявлено в апреле, и с тех пор она сталкивается с различными препятствиями. Так, депутат Госдумы РФ Сергей Маринин просил ФАС проверить ее, поскольку считал, что в результате сделки «Транслом» займет доминирующее положение на рынке, что приведет к его монополизации и росту цен на лом. В результате трубные компании будут вынуждены поднять цены на свою продукцию, а крупнейшие их потребители в лице нефтяных компаний переложат дополнительные расходы на покупателей топлива на АЗС. Помимо ФАС, Маринин направлял официальный запрос также на имя вице-премьера Дмитрия Козака, однако безуспешно.

Собеседники “Ъ” на рынке считают, что признать «Транслом» доминирующим игроком ни в России, ни в отдельных регионах не получится по формальным признакам — география ломосборки слишком обширна. Появление крупных игроков позволит обелить рынок, который традиционно являлся источником серых схем, считает собеседник “Ъ”.

Руководитель антимонопольной практики адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров говорит, что в данный момент нет формальных препятствий для совершения сделки. «Из карточки судебного дела видно, что заявитель пытался получить обеспечительные меры в виде приостановки действия решения, но получил отказ. Пока суд не примет такие меры, решение ФАС будет действовать как прежде, и стороны смогут совершать сделку»,— отмечает господин Костоваров. Но, считает он, возможно, что стороны сделки, оценивая риск отрицательного для них исхода спора и потенциальных негативных последствий даже в отсутствие обеспечительных мер решат подождать хотя бы решения суда первой инстанции.

Евгений Зайнуллин