ФАС дала добро на лом

Как стало известно “Ъ”, ФАС разрешила структуре, связанной с «Трансломом», купить бизнес по сбору металлолома у группы «Синара» Дмитрия Пумпянского. Летом сделку попросил проверить депутат Госдумы Сергей Маринин. Он считал, что она приведет к превращению «Транслома», который связывают с интересами Аркадия и Игоря Ротенбергов, в монополиста. Однако, по оценкам аналитиков, это преувеличение — объединенная компания будет контролировать не более 14% рынка лома.

ФАС согласовала компании «Гермес» сделку по приобретению «ТМК-Чермета», входящего в группу «Синара» Дмитрия Пумпянского, сообщили “Ъ” в регуляторе. Служба установила, что на этом рынке отсутствуют компании, чья доля рынка превышала бы 35%, и сделка не приведет к возникновению или усилению доминирующего положения группы «Гермес», рассказал представитель ФАС. Соучредитель «Гермеса» Марат Галиев подтвердил “Ъ” факт согласования сделки ФАС, но отказался от дальнейших комментариев. В группе «Синара» не ответили на запрос “Ъ”.

ФАС начала проверку сделки после официальных запросов депутата Госдумы Сергея Маринина на имя вице-премьера Дмитрия Козака и руководителя службы Игоря Артемьева. Господин Маринин считал, что в результате сделки «Транслом» займет доминирующее положение на рынке, что приведет к его монополизации и росту цен на сырье. В результате трубные компании будут вынуждены поднять цены на свою продукцию, а крупнейшие их потребители в лице нефтяных компаний переложат дополнительные расходы на покупателей топлива на АЗС. Нефтяные компании уже жаловались на то, что новые нормы по утилизации труб заставляют их нести дополнительные затраты.

По информации источников “Ъ”, «Гермес», основным видом деятельности которого заявлено производство безалкогольных напитков и минеральных вод, аффилирован с крупной металлоломной компанией «Транслом».

Эта компания до 2016 года принадлежала Торговому дому РЖД, входящему в состав монополии. В ноябре 2016 года «Транслом» был выкуплен «Кроносом» Алексея Золотарева (бывший бизнес-партнер экс-министра транспорта Игоря Левитина). Источники “Ъ” рассказывали, что «Транслом» входит в круг интересов Аркадия Ротенберга. Ему принадлежит «Трубный металлопрокат», который с 8 августа 2019 года находится в стадии ликвидации. «Транслом» и «Кронос» — ломозаготовители РЖД, где сын Аркадия Ротенберга Игорь в 2004 и 2005 годах был вице-президентом и главой департамента управления имуществом. Выручка группы «Транслом», исходя из данных на сайте компании, за последние шесть лет увеличилась в 13 раз, до 52,4 млрд руб. в 2018 году.

«ТМК-Чермет» поставлял лом для Таганрогского металлургического, Северского и Волжского трубных заводов, входящих в группу ТМК. В 2018 году объем реализации «Черметом» металлургического сырья составил 2 млн тонн.

По мнению директора Фонда развития трубной промышленности Игоря Малышева, монополизма на рынке лома нет: в отрасли существуют 2–3 тыс. независимых игроков, а доля самых крупных компаний не превышает 5–7%.

С ним согласен Максим Худалов из АКРА: после покупки «ТМК-Чермета» мощности «Транслома» вырастут до 4 млн тонн, тогда как все мощности сбора лома в стране составляют 29 млн тонн. Аналитик считает, что приход крупных игроков позволит «обелить» рынок, традиционно являвшийся источником серых схем.

Евгений Зайнуллин