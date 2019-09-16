Ритейлеров призвали к соразмерности

Практика выставления ритейлом штрафов поставщикам на суммы, превышающие ущерб от нарушений, может прекратиться. Саморегулируемая организация участников рынка — Комиссия по применению Кодекса добросовестных практик — указала на необходимость соразмерности санкций. Кабальные штрафы лишают производителей средств на развитие бизнеса и теперь могут быть отрегулированы либо доработкой договоров поставки, либо законодательным запретом, считают поставщики. Сети же настаивают, что потери не ограничиваются прямым ущербом.

“Ъ” ознакомился с протоколом заседания Комиссии по применению Кодекса добросовестных практик (на добровольной основе регулирует отношения поставщиков и сетей с 2012 года) в конце августа. В частности, комиссия решила «обратить внимание» участников рынка, что штрафные санкции в случае их наличия должны быть соразмерны потерям пострадавшей от нарушения стороны, следует из документа. На августовском заседании вопрос обсуждался в контексте выставления неустойки поставщикам за непредставление или несвоевременное представление документов. Но замечание о соразмерности касается всех штрафов, которые выставляются за любые нарушения, уточнил источник “Ъ”, близкий к комиссии. В самой организации отказались от комментариев до формального подписания документа.

Сегодня в договорах поставки сетей — «обилие несоразмерных штрафов», причем в большинстве случаев компании не приводят обоснований соразмерности, а просто назначают уровень неустойки и указывают, за какие именно нарушения она может быть удержана, утверждает источник “Ъ” среди поставщиков. По его словам, после изменения закона о торговле в 2016 году количество оснований для штрафов у сетей выросло в несколько раз, а суммы увеличиваются с каждым годом.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков говорит, что более 80% всех выставленных штрафов на сегодняшний день связано с уровнем исполнения заказа. При этом, возмущается один из поставщиков, даже за небольшую недопоставку, до 10% от заказа, сумма штрафа может доходить до 100% стоимости всей партии. Тогда как соразмерным признан штраф не более 15% от суммы недопоставки при исполнении более 95% заказа, добавляет господин Востриков. Сегодня, указывают в «Руспродсоюзе», штрафы для некоторых поставщиков сопоставимы с размером их рентабельности: производители лишаются оборотных средств и возможностей для развития и модернизации.

Источник “Ъ” на рынке ритейла отмечает, что все зависит от методики расчета потерь. Ущерб может быть как прямым в случае упущенной выгоды, так и нематериальным, как снижение лояльности покупателей, которые не нашли заявленный по акции товар, или падение конкурентоспособности из-за пустой полки, поясняет он. Потери от непредставления документов могут быть несопоставимо больше штрафов, например при наложении санкций контролирующим органом или невозможности возврата НДС, добавляет другой собеседник “Ъ” на рынке. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не прокомментировали ситуацию. В «Магните» заявили, что штрафы соразмерны последствиям и характеру нарушений. В Auchan также утверждают, что не выставляют поставщикам штрафы, суммы которых превышают потери. Размер штрафа определяется исходя из размера потерь, вторят в «Ленте».

Поставщик может и оспорить выставленный штраф, напоминает источник “Ъ” на рынке розничной торговли. Но обжаловать можно сам факт нарушения договора, а не размер штрафа, указывает Дмитрий Востриков. Он надеется, что до 2020 года в договоры поставки будут включены дополнительные соглашения для урегулирования ситуации. Если этого не произойдет, остается только законодательный запрет штрафов или разрешение взыскания неустоек исключительно в судебном порядке с проверкой соразмерности, добавляет господин Востриков. Несоразмерность штрафов — второстепенный вопрос в ситуации, когда сами штрафы выставляются без серьезных оснований, указывает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. При этом, добавляет он, у поставщика нет возможности оспорить санкции — приходится уплачивать штрафы в досудебном порядке из-за риска потери полки.

Анатолий Костырев