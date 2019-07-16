Чиновников зовут в магазины

Проблемы между сетями и поставщиками не решить рамках саморегулирования, считают в «Опоре России». Организация предложила Минпромторгу начать подготовку нового пакета законопроектов для дополнительного контроля за торговлей. Меры могут коснуться отграничения размера штрафов для поставщиков, которые доходят до 100% от стоимости товара, и более прозрачного механизма предоставления скидок.

«Опора России» считает необходимым начать подготовку очередного пакета законопроектов для выравнивания отношений между ритейлом и поставщиками. Об этом говорится в письме исполнительного директора организации Андрея Шубина заместителю главы Минпромторга Виктору Евтухову. Копия обращения есть у “Ъ”. В числе проблем, о которых пишет «Опора России»,— злоупотребление торговых сетей штрафами, отсутствие контроля за транслированием скидки на полке и возврат товара.

Как пишет господин Шубин, штрафы за нарушения условий поставки используются сетями как источник дополнительной прибыли. При этом они специально создают условия «недопоставки» и сознательно завышают объем заказа, который поставщик исполнить не в состоянии, говорится в письме. По данным Андрея Шубина, размер штрафов может доходить до 100% от стоимости партии. В «Опоре России» считают, что любые штрафы не должны превышать 5–10% от стоимости поставки. Со своей стороны, поставщики лишены возможности штрафовать сети за неисполнение обязательств, продолжает господин Шубин. Как отмечается в письме, в ряде случаев сети затягивают срок оплаты товара с максимально возможных по закону 40 дней до 60–100 дней. Но при попытке добиться выплаты неустойки поставщики сталкиваются с угрозой вывода товара из ассортимента, пишет господин Шубин.

Кроме того, отмечают в «Опоре России», получая товары со скидкой, в некоторых случаях «на грани рентабельности» поставщика, сеть не транслирует ее в конечную цену товара, который продает со своей наценкой, зарабатывая и на поставщиках, и на потребителях. При этом скидка выступает обязательным условием при заключении договора поставки и показателем, влияющим на сотрудничество поставщика с сетью, пишет Андрей Шубин. Источник “Ъ” в крупном производителе говорит, что есть и обратная ситуация, когда скидка становится чрезмерной, что может негативно сказываться на позиционировании продукта. По словам другого собеседника “Ъ” в пищевой компании, поставщик по закону не может четко указать, на какие цели и на каких условиях он предоставляет скидку, в итоге получается, что вопрос контролирует только сеть.

По данным «Опоры России», сети также отказываются от приема продуктов с истекшим более чем на 50% сроком годности, и у поставщика не остается времени для реализации товаров в других каналах. При планировании промо-кампаний сети также не всегда верно оценивают продажи, заказывая больший объем товара, а нераспроданный остаток поставщики должны забирать по первому требованию сети, говорится в письме. Сети также требуют от поставщиков повышать сроки годности продуктов за счет использования консервантов и пр., добавляет источник “Ъ” в крупном производителе мяса.

С 2012 года отношения поставщиков и сетей на добровольной основе регулирует комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП). Но, отмечает Андрей Шубин, поскольку какая-либо ответственность за неисполнение положений КДП отсутствует, практика не развивается. Сети никогда не будут делать то, что им невыгодно, а огромное рыночное преимущество ритейла позволяет ему диктовать любые условия фактически бесправным поставщикам, возмущается член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. В Минпромторге заявили “Ъ”, что обращение организации находится на рассмотрении.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, включает X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и пр.) говорят, что из информации «Опоры России» невозможно понять, насколько описанные проблемы имеют под собой реальные основания. Штрафы, к примеру, могут быть обоснованной реакцией на системные нарушения, заявили там. В Metro заявили, что считают законодательное регулирование торговли неэффективным, а подобные изменения негативно отражаются прежде всего на малом бизнесе, в том числе поставщиках.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов отмечает, что если в договорах поставки 2020 года конфликтные вопросы не будут сняты, а решения комиссии по применению КДП не будут исполняться всеми участниками рынка, появятся новые инициативы об изменениях закона «О торговле». По мнению собеседника “Ъ” в крупной пищевой компании, наиболее высока вероятность ограничений размеров штрафов для поставщиков и зеркальной ответственности для сетей. Механизм предоставления скидок также может быть дополнительно прописан, добавляет он.

Анатолий Костырев