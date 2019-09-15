Власти Саудовской Аравии заявили, что атаки на НПЗ не повлияли на экспорт

Правительство Саудовской Аравии заявило, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco не повлияли на экспорт, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение. В результате нападения экспорт «не был затронут или остановлен». Накануне министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман заявил, что добыча нефти после инцидента сократилась на 50%, но на местный рынок топлива это не повлияло.
Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100% акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.
Сейчас по всей стране проводятся масштабные мероприятия, чтобы подготовиться к возможным чрезвычайным происшествиям и обеспечить безопасность экспорта.
Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на государственные СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обсудил по телефону нападение на нефтяные предприятия с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что королевство «может и готово» ответить на эти атаки.
14 сентября стало известно о том, что на два саудовских НПЗ в городах Абкаик и Хурайс было совершено нападение при помощи беспилотников, на предприятиях начался пожар. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Они пригрозили, что нападения будут продолжаться, если Саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене. Майк Помпео обвинил в произошедшем Иран. По его мнению, нет никаких доказательств того, что атаки на предприятия были совершены из Йемена. Тегеран это заявление отвергает.
Напомним, военный конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
В августе этого года на юге Йемена, в Адене, произошли беспорядки, спровоцированные сторонниками сепаратистского южного Переходного совета. Они захватили президентский дворец и военные базы. В результате столкновений погибли не менее 40 человек, 260 получили ранения.
О том, почему мятежники оставили захваченный президентский дворец, читайте в материале “Ъ” «Йеменских сепаратистов склонили к переговорам».
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