Уиткофф и Дмитриев встретились с освобожденным американцем Хаббардом
Спецпредставители президентов США и России Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев встретились с американцем Стивеном Хаббардом, освобожденным из российской колонии. Об этом сообщает «РИА Новости».
Переговорщики посетили гостиничный номер американца в аэропорту Пулково. «Это Кирилл Дмитриев. Он сделал многое, чтобы это произошло. Мы только что от президента Путина... С этого дня для вас начинается новая жизнь»,— сказал Стив Уиткофф.
Об освобождении Стивена Хаббарда президент России Владимир Путин объявил на только что завершившихся переговорах со Стивом Уиткоффом. Президент США Дональд Трамп уточнил, что Россия не просила ничего взамен. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин принял такое решение из гуманитарных соображений.
Стивен Хаббард — 74-летний гражданин США. Он 25 лет преподавал английский язык в Японии, а в 2014 году переехал в украинский город Изюм к женщине, с которой до этого общался в соцсетях. Его задержали в начале апреля 2022 года, сразу после того, как российские войска заняли город.
Гражданину США предъявили обвинения по статье о наемничестве. По версии следствия, он вступил в ряды украинской теробороны и подписал контракт, по которому получал $1 тыс. в месяц. Московский городской суд в октябре 2024 года приговорил его к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима. По данным The New York Times, наказание он отбывал в мордовской ИК-12.