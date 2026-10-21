Уиткофф и Дмитриев встретились с освобожденным американцем Хаббардом

Стивен Хаббард — 74-летний гражданин США. Он 25 лет преподавал английский язык в Японии, а в 2014 году переехал в украинский город Изюм к женщине, с которой до этого общался в соцсетях. Его задержали в начале апреля 2022 года, сразу после того, как российские войска заняли город.