МАГАТЭ дороже денег

К вероятному возобновлению военных действий готовится и Армия обороны Израиля. Как рассказали источники газеты Financial Times (FT), премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще в начале октября отдал приказ израильским ВВС быть готовыми к нанесению ударов по иранским объектам. При этом, как указали собеседники издания, масштаб потенциальной военной операции мог быть сопоставимым с теми ударами, которые были нанесены по Ирану в феврале—марте ВВС США и Израиля. По информации источников FT, операция должна была начаться уже 10 октября, однако подготовка к ней была приостановлена из-за нежелания администрации Трампа накалять ситуацию в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на 3 ноября.