МАГАТЭ дороже денег
Ирану обещают проценты с замороженных активов в обмен на инспекции на ядерных объектах
Катар представил Соединенным Штатам и Ирану план предотвращения новой войны в регионе. Доха предложила сторонам пойти на взаимные ограниченные уступки: в обмен на готовность допустить на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Тегеран сможет получить проценты со своих активов, замороженных в катарских банках. По мнению властей Катара, это должно помешать возобновлению боевых действий. Тем не менее возможность завершения конфликта выглядит призрачной: США взяли паузу до промежуточных выборов в Конгресс, но продолжают концентрацию сил в регионе.
Катар представил США и Ирану «промежуточное предложение» по предотвращению новой войны на Ближнем Востоке, рассказали источники издания «Аль-Араби аль-Джадид».
Суть мирной инициативы сводится к тому, что Ирану отдадут проценты с его банковских активов в $6 млрд, замороженных в катарских финансовых учреждениях, в обмен на согласие иранской стороны на внеплановые проверки своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ.
Эта формула получила зеленый свет со стороны администрации президента Дональда Трампа, а иранская сторона выразила готовность обсуждать план.
Предложение было передано иранскому руководству 20 октября, во время визита в Исламскую Республику командующего армией Пакистана Асима Мунира. Пакистанский посредник обсудил с принимающей стороной ситуацию в зоне конфликта. Тегеран заверил гостя, что не пойдет на значительные уступки Соединенным Штатам, пока те не выполнят все требования Ирана — от прекращения морской блокады и снятия санкций до вывода американского контингента из зоны конфликта на Ближнем Востоке и выплаты репараций за все разрушения.
Полномасштабные инспекции МАГАТЭ в Иране были заморожены еще в прошлом году — на фоне 12-дневной войны, начатой 28 февраля США и Израилем. После этого инспекторы были вынуждены покинуть Исламскую Республику по требованию ее властей, а редкие последующие визиты носили исключительно символический характер.
Согласно официальным отчетам международного агентства, с 2025 года его специалисты смогли посетить в Иране всего несколько мест, не имеющих существенного значения с точки зрения ядерной программы, таких как АЭС в Бушере (1–3 июня 2026 года) и склад радиоактивных отходов в Карадже (15 февраля 2026 года).
Тем временем Пентагон продолжает наращивать свою военно-морскую группировку на Ближнем Востоке. К концу ноября в зоне конфликта будут одновременно находиться сразу три авианосные ударные группы, включая направленный туда авианосец Theodore Roosevelt.
Согласно сообщениям ряда американских и ближневосточных СМИ, администрация Трампа совместно с Пентагоном подготовила оперативные планы трехдневной военной кампании, нацеленной на уничтожение ракетного арсенала Ирана, его ядерных объектов и энергетической инфраструктуры. Не исключено, что этот план был одной из тем, которые обсуждал 19 октября в Израиле шеф Пентагона Пит Хегсет (см. “Ъ” от 20 октября).
К вероятному возобновлению военных действий готовится и Армия обороны Израиля. Как рассказали источники газеты Financial Times (FT), премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще в начале октября отдал приказ израильским ВВС быть готовыми к нанесению ударов по иранским объектам. При этом, как указали собеседники издания, масштаб потенциальной военной операции мог быть сопоставимым с теми ударами, которые были нанесены по Ирану в феврале—марте ВВС США и Израиля. По информации источников FT, операция должна была начаться уже 10 октября, однако подготовка к ней была приостановлена из-за нежелания администрации Трампа накалять ситуацию в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на 3 ноября.