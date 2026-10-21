«Главным тренером ИИ стал на один матч»
Владимир Осипов — об эксперименте норвежского клуба
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Встроить в спортивный мир искусственный интеллект пытаются с того момента, как он появился и начал развиваться. Но самый смелый эксперимент провели в Норвегии в 2025 году: там решили ни много ни мало назначить этот самый интеллект главным тренером одной из команд.
Клуб носит название «Хам-Кам» и выступает во втором дивизионе страны. Конечно, главным тренером ИИ стал не на весь сезон, а на один матч, и тот товарищеский, но это не помешало ему с треском провалиться. Причем программу не просто попросили работать с футболистами: ей скормили невероятный объем информации, более 12 млрд футбольных событий.
И вот началась подготовка к матчу. В рамках эксперимента футболисты должны были выполнять все установки своего виртуального наставника, и тот начал, уж простите, чудить. Например, назначал ночные тренировки в лесу и заставлял игроков изучать техники тушения пожаров.
Правда, начался матч неплохо: компьютер выбрал рабочую схему, подсказал футболисту, в какой угол бить пенальти, но потом вдруг опять ударился в эксперименты. Он то отправлял всех в атаку, то, наоборот, заставлял всех игроков защищаться в своей штрафной и даже решил, что ауты будет вбрасывать вратарь, мотивируя это тем, что у него самые длинные руки.
После таких аутов «Хам-Кам» пропустил два мяча. Финальный же свисток зафиксировал крупное поражение клуба — 1:6. После этого искусственный интеллект тут же был отправлен в отставку, а представители компании, которые обучали компьютерный мозг, признали, что пока без человека тут не справятся.