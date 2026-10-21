«Главным тренером ИИ стал на один матч»

Правда, начался матч неплохо: компьютер выбрал рабочую схему, подсказал футболисту, в какой угол бить пенальти, но потом вдруг опять ударился в эксперименты. Он то отправлял всех в атаку, то, наоборот, заставлял всех игроков защищаться в своей штрафной и даже решил, что ауты будет вбрасывать вратарь, мотивируя это тем, что у него самые длинные руки.