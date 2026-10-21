ФАС оштрафовала газораспределительные компании почти на 300 млн рублей с начала года

Всего с начала года ФАС вынесла 199 постановлений в отношении компаний, сорвавших сроки. Общая сумма штрафов составила 81,4 млн руб. Помимо этого, были выявлены нарушения по программе бесплатной догазификации земельных участков. Компаниям направили 552 постановления, сумма штрафов достигла 205,15 млн руб.