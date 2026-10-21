ФАС оштрафовала газораспределительные компании почти на 300 млн рублей с начала года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала газораспределительные организации на 286,55 млн руб. за девять месяцев 2026 года. Большая часть нарушений связана с затягиванием сроков при подключении потребителей к газу. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
Всего с начала года ФАС вынесла 199 постановлений в отношении компаний, сорвавших сроки. Общая сумма штрафов составила 81,4 млн руб. Помимо этого, были выявлены нарушения по программе бесплатной догазификации земельных участков. Компаниям направили 552 постановления, сумма штрафов достигла 205,15 млн руб.
По итогам прошлого года ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 363,3 млн руб. Значительная часть суммы пришлась на нарушения при бесплатной догазификации — служба вынесла 787 постановлений на сумму 271,9 млн руб.