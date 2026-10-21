Кремль назвал встречу Путина с Уиткоффом содержательной
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом была содержательной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, договоренностей о дате следующих переговоров пока нет.
Встреча длилась три часа. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер подключился по видеосвязи. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры очень продуктивными.
Главной темой встречи в Санкт-Петербурге стал конфликт на Украине. Стив Уиткофф рассказал, что привез в Россию документы с изложением подходов к урегулированию. Владимир Путин, в свою очередь, попросил передать благодарность Дональду Трампу и его жене Мелании за внимание к разрешению российско-украинского конфликта.