Кремль назвал встречу Путина с Уиткоффом содержательной

Главной темой встречи в Санкт-Петербурге стал конфликт на Украине. Стив Уиткофф рассказал, что привез в Россию документы с изложением подходов к урегулированию. Владимир Путин, в свою очередь, попросил передать благодарность Дональду Трампу и его жене Мелании за внимание к разрешению российско-украинского конфликта.