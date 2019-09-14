Украинское правительство не изменит конституцию для предоставления особого статуса Донбассу

Украина не будет изменять свою конституцию для предоставления особого статуса Донбассу, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он добавил, что Киев против полной амнистии участников конфликта в Донбассе

«Как написано в Минских договоренностях? Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация. Мы не вносим никаких изменений в конституцию, мы продолжаем путь конституционной реформы, и основой является децентрализация»,— сказал господин Пристайко на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) (цитата по ТАСС). Он добавил, что децентрализация также является «шансом» к развитию Донбасса.

По словам министра, Украина рассматривает возможность компромиссов в законе об особом статусе Донбасса, который требует продления. «Перед нашими депутатами стоит чрезвычайно [сложное] задание — каким образом изменить этот закон (об особом статусе.— “Ъ”) или написать новый закон»,— заявил господин Пристайко, отметив, что в законе очень много нюансов, требующих внимания..

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что полная амнистия для участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений украинской стороной не рассматривается. «В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия»,— сказал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что преждевременно говорить о выборах в Донбассе, пока не будут пройдены определенные этапы минских договоренностей. Среди них он выделил обмен пленными, разведение войск,

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». На Украину, в частности, вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. В Россию вернулись руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не исключает нового обмена заключенными с Украиной, но должна быть проведена «кропотливая работа».

Подробнее об обмене пленными читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».