Зеленский считает невозможным провести выборы в Донбассе до разведения войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что преждевременно говорить о выборах в Донбассе, пока не будут пройдены определенные этапы минских договоренностей. Среди них он выделил обмен пленными, разведение войск, передает «Интерфакс-Украина».

«Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях»,— пояснил он в ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюланд.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». На Украину, в частности, вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. В Россию вернулись руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не исключает нового обмена заключенными с Украиной, но должна быть проведена «кропотливая работа».

Подробнее об обмене пленными читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».