Трамп заявил о ликвидации сына Осамы бен Ладена

Сын террориста Осамы бен Ладена Хамза был уничтожен в результате операции США, говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Хамза, высокопоставленный член "Аль-Каиды" (запрещена в РФ.— “Ъ”) и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана»,— сказано в заявлении (цитата по телеканалу Fox News).

Гибель бен Ладена-младшего не только лишит «Аль-Каиду» важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, «но и подорвет важные оперативные действия группировки», говорится в заявлении американского лидера. «Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками»,— заявил господин Трамп.

Точная дата ликвидации бен Ладена-младшего в заявлении не указана. О возможной его смерти в начале августа сообщало агентство Reuters. Американский чиновник, говоривший с изданием, не предоставил никакой информации относительно того, когда и где умер Хамза. Господин Трамп тогда также отказался от комментариев.